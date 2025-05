Силно земетресение от 6,1 по скалата на Рихтер удари Крит, усетиха го и в Израел, Египет и Кипър

Силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в 06:19 ч. край бреговете на остров Крит, съобщи ЕРТ.

Трусът е станал в 6:19 ч. местно време в четвъртък и е бил с епицентър северно от Крит, според предварителни данни на Евро-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) и Американската геоложка служба (USGS). Епицентърът е бил на дълбочина 69 километра.

Епицентърът е бил на приблизително 59 километра от Агиос Николаос и на около 74 километра от Ираклион, и двата на остров Крит.

⚠Preliminary info: M6.3 #earthquake (#σεισμός) about 80 km NE of Néa Alikarnassós (#Greece) 3 min ago (local time 06:19:23). Updates at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/yOH7P4Qw76