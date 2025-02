Сирийци и босненец са сред 10-те жертви на най-жестоката стрелба в историята на Швеция, която се случи училище в Оребро във вторник.

Това е първата информация за убитите и идва от две посолства, а не от полицията, която казва само, че има жертви от различни националности.

Заподозреният стрелец, 35-годишният Рикард Андерсон, е намерен мъртъв с три пистолета до себе си, съобщават властите.

Регионалният полицейски началник също така сподели, че полицията е била изправена пред „ад“, когато е влязла в училището: „Мъртви хора, писъци и дим“.

Ларс Вирен говори за сцена на хаос в рисбергското училище, с хора, които влизат и излизат от много голям комплекс, който се простира на около 17 000 кв.м.

Анна Бергквист, ръководител на полицейското разследване, каза пред BBC, че полицията може да потвърди само, че хора от различни националности и възрасти са били замесени в стрелбата.

Един босненски гражданин е убит, а друг е ранен, съобщиха от босненското посолство. Посланик Боян Шосич положи цветя пред училището в Оребро в четвъртък.

Сирийското посолство не даде подробности за броя на засегнатите сирийци, но каза: „Изказваме нашите искрени съболезнования и съчувствие на семействата на жертвите, включително на скъпите сирийски граждани, и на приятелския шведски народ“.

Скоро обаче стана ясно, че Салим Искеф, 29-годишен православен християнин, избягал от войната в Сирия през 2015 г., е една от 10-те жертви. Информацията дойде от църквата Санта Мария в Оребро каза.

Джейкъб Каселия, свещеникът в сирийската православна църква в Оребро, каза пред BBC, че Искеф е бил мил и внимателен млад мъж, който е пристигнал от Алепо през 2015 г. и е трябвало да се ожени това лято.

Според шведските медии, той е имал шведско гражданство.

По думите на доховника годеницата на Искеф е била "много тежко засегната" от убийството.

„Тя преминава през много трудно, много мрачно нещо“, сподели Каселия.

Лелята на Искеф каза пред арабскоезичния уебсайт Alkompis, че той се е обадил по видео на майка си, за да каже, че е прострелян, и я е помолил да се грижи за годеницата му.

Босненското посолство заяви, че е избрало да изчака официална информация от полицията, въпреки че разполага с подходяща информация от босненската общност в Оребро.

#Sweden 🇸🇪: 35-year-old gunmam carried out a school shooting at #Risbergska Campus in #Örebro (#Orebro). At least 10 people killed and 5 more wounded.



Although not very clear —the perpetrator seems to be well-equipped; including possible 5.56 AR / 7.62 AK rifle. pic.twitter.com/5pE3aueHh4