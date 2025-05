След като кола се вляза във фенове в Ливърпул: 27 души са хоспитализирани, двама са със сериозни травми

27 души са хоспитализирани в Ливърпул, след като кола се вряза във футболни фенове, празнуващи титлата на Ливърпул във Висшата лига. Двама от пострадалите са в тежко състояние.

Двама от откараните в болница, включително едно дете, са получили сериозни наранявания. Други 20 души са били прегледани на място, като сред ранените са четири деца. Те не са се нуждаели от болнично лечение.

Един парамедик на мотор също е бил блъснат, но не е бил сериозно ранен.

Полицията съобщи, че 53-годишен мъж е арестуван. Случаят се разглежда като инцидент, а не като терористичен акт.

