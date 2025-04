Снимат най-автентичния филм за „Бийтълс“

Отделни четири части разказват за всеки от членовете, премиерата е през 2028 г.

Историята на легендарната група “Бийтълс” ще оживее, не в един, а в четири отделни филма, които ще ни потопят в света на всеки от членовете - Джон Ленън, Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харисън.

Проектът на режисьора Сам Мендес вече е наречен “най-амбициозната рокендрол сага в историята на киното”. Освен че ще пресъздаде най-емблематичните моменти от живота на легендарната четворка, той обещава неразказани досега детайли, емоционални преживявания и нов поглед върху една от най-влиятелните банди в света. Най-ценното е, че това се очаква да бъде най-автентичният филм, правен някога за групата, тъй като Пол Маккартни и Ринго Стар, както и семействата на покойните Джон Ленън и Джордж Харисън са дали разрешение на Мендес да направи четирите филма. Режисьорът и неговият екип са получили пълните права върху историята и музиката на групата, както и достъп до архивите им. Четирите биографични части ще включват разказ от гледната точка на всеки от четиримата музиканти.

Харис Дикинсън ще влезе в ролята на Джон Ленън, Пол Мескал ще изиграе Пол Маккартни, Бари Кийгън ще бъде Ринго Стар, а Джоузеф Куин ще се превъплъти в Джордж Харисън.

Това е първият път, в който групата предоставя правата върху житейските истории и музиката си за големия екран. “За мен е чест да разкажа историята на най-великата рок група на всички времена и съм развълнуван да изследвам какво точно привлича хората към киното”, каза британският режисьор.

“Нуждаем се от големи кинематографични събития, които да изкарат хората от вкъщи”, каза режисьорът по време на събитието. Мендес и добави, че снимките ще отнемат малко повече от една година. По неговите думи поредицата ще е “първото продължително киноизживяване, което може да се гледа на един дъх”.

Сам Мендес е създал култови продукции като “Американски прелести”, за които има най-престижните награди, два от филмите за Джеймс Бонд - “Скайфол” и “Спектър”, както и военната драма “1917”. От 2003 до 2011 г. бе женен за Кейт Уинслет и имат син.

84-годишният Ринго Стар наскоро сподели в интервю, че няма търпение да види как Мендес ще се справи със създаването на четири филма по едно и също време. По думите му, “Бийтълс” е съвсем различно преживяване за всеки от четиримата членове на групата, така че ще бъде забавно и любопитно как личните истории ще бъдат свързани помежду си.

Аспекти от историята на “Бийтълс” са били показвани и преди с филми като Nowhere Boy от 2009 година, в който се разказва за ранните години на ливърпулската четворка. Арън Тейлър-Джонсън изигра Джон Ленън, докато Томас Броуди-Спенсър влезе в ролята на Пол Маккартни.

Публиката получи дългоочакван поглед отвътре към емблематичната група в последните? години с документалния филм на Питър Джаксън Get Back от 2021 година, който бе пуснат по Disney+. В него са използвани архивни кадри, за да се изобразят седмиците, които Ленън, Маккартни, Харисън и Стар прекарват в писане, записване и репетиране на песни за албума на групата Let It Be от 1970 година.

Както самият Мендес заяви: “Може да си мислим, че знаем всичко за Бийтълс, но има още толкова много за откриване.” Очакваме четири епични филма, които ще върнат Бийтълс в сърцата и на новото поколение.