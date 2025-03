Бен Афлек наруши мълчанието за развода си с Дженифър Лопес

Още по темата: Daily Mail: Бракът на Дженифър Лопес и Бен Афлек беше обречен от самото начало 22.08.2024 13:54

Бен Афлек наруши мълчанието си по повод развода си с Дженифър Лопес, съобщава People .

В голямо интервю за корицата на априлския брой на GQ , звездата от "The Accountant 2" ("Счетоводителят 2") и "Pearl Harbor" ("Пърл Харбър") разказва за връзката си с актрисата и певица Лопес и истината за раздялата им. Той коментира на какви клюки може да вярват някои хора, включително защо е избрал да участва в документалния филм от 2024 г. за техния брак, "The Greatest Love Story Never Told" ("Най-великата любовна история, която никога не е разказвана").

"Част от това беше: "Добре, ако ще участвам в това, искам да се опитам да го направя по честен начин и по такъв, който е интересен. Защото си помислих, че това може да е интересен подход", споделя в интервюто 52-годишният Афлек.

Той не пропусна да похвали 55-годишната Дженифър Лопес като човек, който "борави с известността по-умело и по-ловко от мен", обяснявайки: "Моят темперамент е да бъда малко по-сдържан и изолиран от нейния".

Афлек със суперлативи за майката на децата си Дженифър Гарнър

В интервюто Бен Афлек подчерта, че е благодарен, че има солиден "партньор" в лицето на майката на трите му деца Дженифър Гарнър, за която има редица спекулации, че може отново да се събере с актьора.

"Истински късметлия съм, че имам наистина добър съвместен родител и партньор в лицето на Дженифър Гарнър, майката на децата, която е прекрасна и страхотна, и с която работим добре заедно", каза 52-годишният Афлек.

Актьорът и режисьор също си спомни как той и Гарнър, с която са на една възраст, са разговаряли с децата си Вайълет, Серафина и Самуел, когато като малките виждали истории за родителите си на будките за вестници.

"Виждаха нещо на щанда в супермаркета, а ние им казвахме: "Е, знаете ли, това не винаги е вярно. Защото ако беше така, ще имате 15 братя или сестри или какъвто и да е броят на историите, в които казват, че майка ви е бременна", пошегува се той.