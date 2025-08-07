Франсис Форд Копола е изписан от болницата в Рим

Един от най-великите филмови режисьори Франсис Форд Копола е изписан от университетската болница "Тор Вергата" в Рим след операция за аблация на сърдечното си заболяване, наречено предсърдно мъждене, съобщиха източници в четвъртък, предава ANSA.

Носителят на "Оскар" уведоми феновете си за престоя си в болницата по-рано тази седмица, казвайки, че това е за планирана процедура с италиански лекар, който го лекува от десетилетия, и че няма нужда от тревога.

"Да Дада (както ме наричат децата ми) е добре, възползвам се от възможността, докато съм в Рим, да направя актуализация на моята 30-годишна процедура за предсърдно мъждене (AFIB) с нейния изобретател, страхотен италиански лекар - д-р Андреа Натале!", написа Копола в Instagram. "Добре съм!", увери американският режисьор.