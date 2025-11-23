Адел дебютира като актриса във филм на Том Форд

Певицата Адел (37) ще дебютира в новата адаптация по романа на Ан Райс от 1982 г. “Cry to Heaven”, режисиран от Том Форд. Това ще бъде първият път, когато известната певица ще навлезе в света на актьорството в главна роля, след като преди това имаше кратка изява в сериала “Ugly Betty”.

Романът “Cry to Heaven” проследява живота на двама млади мъже, кастрирани, за да запазят перфектните си сопранови гласове в Италия през 18-ти век. Форд, който сам е написал сценария, ще режисира и продуцира лентата. Снимките ще се проведат в Лондон и Рим, а премиерата е планирана за есента на 2026 г. Все още не е известно каква роля ще играе Адел във филма, но фактът, че тя се присъединява към такъв амбициозен проект, вече генерира огромно внимание и очаквания.