Анна Курникова роди четвърто дете на Енрике Иглесиас

Бившата тенисистка и секссимвол в спорта Анна Курникова роди четвърто дете на певеца Енрике Иглесиас.

Двамата се похвалиха с умилителна снимка на бебе номер четири в социалните мрежи.

50-годишният латино изпълнител и 44-годишната Анна вече са мама и тати на близнаците Луси и Никълъс и 5-годишната Мери.

Светски хроникьори от списание "People" припомнят любопитния факт, че двамата са заедно още от далечната 2001 г.

В момента родената в Москва рускиня и роденият в Мадрид Енрике живеят в къща в Маями, Флорида.