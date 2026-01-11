Джан Яман закопчан в Истанбул с наркотици (Обзор)

Турските власти в безпрецедентна акция срещу артистичния елит на комшиите

През изминалите дни са били задържани известни актьори, режисьори и продуценти

Популярният турски актьор и любимец на жените в Европа и други континенти - Джан Яман, е бил арестуван в Истанбул в рамките на полицейско разследване за трафик и употреба на наркотици от видни представители на артистичната гилдия, популярни журналисти и известни в югоизточната ни съседка ВИП-личности.

Според италианските медии, позоваващи се на информации от турския в. „Хюриет“, около полунощ между петък и събота 200 служители на реда, действащи по заповед на прокуратурата, са извършили акции в девет различни ексклузивни нощни клуба в метрополията край Босфора. Прочутият актьор, който по-късно е откаран в Института по съдебна медицина за кръвни изследвания, е бил изловен с наркотици при обиска на нощния клуб „Руби“ в махарата Ортакьой на европейския бряг на Истанбул. Заедно с него са били задържани шест други знаменистости на турските кино, театър и телевизия, включително обичаната актриса Селен Гьоргюзел и популярната телевизионна водеща Нилюфер Батур Токгоз.

За Джан Яман, който е бил освободен в събота вечерта след като дал показания пред разследващите и подписал декларация, че остава на тяхно разположение, се говори, че ареста му бил осъществен „по сигнал“. Според съобщенията прокуратурата, магистратите не били издали предварително конкретна заповед за задържане, но това не променяло много ситуацията. По простата причина, че арестът рискува да влоши криминалното досие на актьора, което вече е компрометирано от предишно обвинение за употреба на наркотици. Още повече, че става дума за страна, където дори притежанието на малки количества дрога за лична употреба може да доведе до вписването на нейния собственик задължителни програми за детоксикация, пробация или затвор.

Но това не е всичко – според тв-компанията „CNN Türk“ Джан Яман бил отседнал в шикозния хотел „Бебек“ - собственост на мастития филмов продуцент Музафер Йълдъръм, където полицаите били открили дрога в доста големи количества. Освен това в хотела било обзаведено нарочно помещение за консумиране на дрога и за срещи с луксозни проститутки, като службата за борба с наркотиците била инсталирала скрити камери и „бръмбари“, които явно били „хванали в крачка“ хубавеца с косоварски корени.

Както писаха римският всекидневник „Република“ и миланският „Кориере дела сера“, инициираното в края на миналата година от силите за сигурност в Турция разследване вече било довело до ареста на 23-ма души на 5 януари в Истанбул, Измир и морските курорти Мугла и Денизли. Сред задържаните тогава били известният актьор Догукан Гюнгор, нашумелият инфлуенсър Бурак Алтъндаг и знойният модел и инфлуенсърка - Джейда Ерсой. Обвиненията срещу тях включвали „притежание на наркотици за лична употреба“, „подбуждане към употреба на наркотици“, „подбуждане към проституция“ и „посредничество при незаконен трафик на проституция и наркотици“.

Специално за Джан Яман, който е много популярен в Италия, както заради изпълнението на главните роли в няколко успешни тв- сериала, последният от които е малко инфантилния римейк на популярната от осемдесетте години сапунка „Сандокан“, така също и за отличното владеене на езика на Данте – завършил е италианската гимназия в Истанбул, медиите между Алпите и Сицилия не са никак оптимисти. Защото за пишещото братство на Апенините ако обвиненията на турската полиция срещу актьора за ползване на наркотици бъдат потвърдени от медицинските изследвания или от нови свидетелски показания, то звездната му кариера щяла да бъде поставена на сериозно изпитание.