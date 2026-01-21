Бекъм отговори на сина си Бруклин: Понякога трябва да оставим децата си да сгрешат

Легендарният бивш футболист Сър Дейвид Бекъм заяви, че "Понякога родителите трябва да позволяват на децата си „да правят грешки“ в социалните медии".

Той не обясни конкретно какво визира, но изявлението дойде само ден, след като най-големият му син Бруклин разкри семейните им вражди в експлозивен пост в Instagram.

Бруклин Бекъм направи редица твърдения за майка си – певицата и моден дизайнер Виктория Бекъм, включително, че неговите родители контролират информациите за семейството в пресата и се опитват да „разрушат“ връзката му със съпругата му Никола Пелц.

Бруклин Бекъм на този етап е категоричен, че не желае да се сдобри със семейството си.

"Години наред мълчах и полагах всякакви усилия да запазя тези въпроси в тайна. За съжаление, моите родители и техният екип продължиха да се обръщат към медиите, като не ми оставиха избор, освен да говоря за себе си и да кажа истината – за само част от лъжите, които са публикувани. През целия ми живот родителите ми са контролирали информациите в пресата за нашето семейство“, добавя Бруклин Бекъм.

Той твърди, че бившата певица от „Спайс гърлс“ Виктория Бекъм е „откраднала“ първия му танц с Никола и е танцувала „неуместно“ пред гостите им, добавяйки, че никога не се е чувствал толкова „неудобно и унижен“ в живота си. Той също твърди, че семейството му се държи „неуважително“ към съпругата му и тя не е била поканена на празненството по случай 50-годишнината на баща му.

