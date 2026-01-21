Бекъм отговори на сина си Бруклин: Понякога трябва да оставим децата си да сгрешат

Още по темата: Видео показа Вики Бекъм като лоша свекърва 21.01.2026 09:58

Легендарният бивш футболист Сър Дейвид Бекъм заяви, че "Понякога родителите трябва да позволяват на децата си „да правят грешки“ в социалните медии".

Той не обясни конкретно какво визира, но изявлението дойде само ден, след като най-големият му син Бруклин разкри семейните им вражди в експлозивен пост в Instagram.

Бруклин Бекъм направи редица твърдения за майка си – певицата и моден дизайнер Виктория Бекъм, включително, че неговите родители контролират информациите за семейството в пресата и се опитват да „разрушат“ връзката му със съпругата му Никола Пелц.

David Beckham speaks out after his son Brooklyn accused his parents of pushing “controlled narratives in the press” about their family.



“They make mistakes. Children are allowed to make mistakes, that’s how they learn.“ pic.twitter.com/T7tppM1ZOr — Oli London (@OliLondonTV) January 20, 2026

Бруклин Бекъм на този етап е категоричен, че не желае да се сдобри със семейството си.

"Години наред мълчах и полагах всякакви усилия да запазя тези въпроси в тайна. За съжаление, моите родители и техният екип продължиха да се обръщат към медиите, като не ми оставиха избор, освен да говоря за себе си и да кажа истината – за само част от лъжите, които са публикувани. През целия ми живот родителите ми са контролирали информациите в пресата за нашето семейство“, добавя Бруклин Бекъм.

Той твърди, че бившата певица от „Спайс гърлс“ Виктория Бекъм е „откраднала“ първия му танц с Никола и е танцувала „неуместно“ пред гостите им, добавяйки, че никога не се е чувствал толкова „неудобно и унижен“ в живота си. Той също твърди, че семейството му се държи „неуважително“ към съпругата му и тя не е била поканена на празненството по случай 50-годишнината на баща му.