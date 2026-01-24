Ана-Мария и Valentina VoX събраха гласове за зашеметяващ музикален хит

Фолклорната изпълнителка и хаус певицата възродиха песента “Грозданка” с нова визия и електронно звучене

Парчето има над 12 милиона гледания за по-малко от 5 месеца

Малко странна, но много успешна музикална симбиоза осъществиха фолклорната изпълнителка Ана-Мария

Трайкова и поп и хаус певицата, автор на песни и актриса Valentina VoX под продуцентството на Кирил Здравков - основател и собственик на KVZ Music Ltd. Това е проектът “Find me in another life (Grozdanka)” - среща на фолклорна магия и електронен звук, разказваща драматична история за забранена любов. Видеоклипът вече има над 12 милиона гледания за по-малко от 5 месеца.

Хитовият проект с участието на двете изпълнителки и Васил Иванов The Editor доказва, че традицията може да бъде модерна, актуална, глобално разбираема, достъпна и емоционално въздействаща. Идеята се ражда още при първата среща на Ана-Мария с Кирил Здравков.

“Още тогава видях невероятния вокален потенциал на Ана-Мария. Решихме да съживим “Грозданка”, която не е експлоатирана толкова много, а в същото време е изключително силна българска фолклорна песен. С електронни аранжименти и английски текст като контрамелодия пресъздадохме универсалната история за вечната любов, която може да съществува в един, втори, трети живот”, споделя продуцентът.

“Работата с Ана-Мария беше вдъхновение - дисциплинирана, всеотдайна и с много красив тембър. Това я прави разпознаваема и изключителна в жанра”, казва Кирил Здравков. А Ана-Мария, която във видеото носи обеци - семейна реликва, подарък от Пенка Касабова, сестра на Гео Милев и голямата любов на световния бас Борис Христов, допълва: “За първи път някой мислеше вместо мен за визията ми в клипа - и се оказа, че с Кирил сме една зодия - Лъв. Химията ни беше очевидна.”

За фолклорната изпълнителка навлизането в нов жанр е предизвикателство, но не и първото в дългогодишната ѝ кариера. Тя започва да се изявява на сцена още от 5-годишна заедно с баба си Мира, изкусна разказвачка на приказки и песни. Забелязват таланта ѝ, когато участва в програмата по повод откриването на читалището в родното ѝ село Панчарево. Оттогава става част от протокола на българските правителства до 1985 г. Тя пътува в колата на Тодор Живков, който, по думите ѝ, се отнасял бащински към нея, вози се на правителствения самолет с дипломатически паспорт като част от нашите делегации, пее пред Горбачов, Митеран, Фидел Кастро и други големци. Наричат я “малката певица на президента Тодор Живков”.

През 1976-1977 г. Ана-Мария прави първите си записи в БНР на шопски народни песни. До 1981 г. е солистка на ансамбъл “Изворче” към Двореца на пионерите под диригентството на Михаил Букурещлиев. Завършва Музикалното училище в с. Широка лъка в класа на Стефка Кушлева, след което три години пее в ансамбъл “Филип Кутев”. В края на 1989 г. заминава във Франция, където се омъжва и ражда сина си Тома. Там успява да създаде малка формация от трима музиканти и три певици - тя, по-малката ѝ сестра Галина Дормушлийска и Бинка Добрева. За четирите години, през които певицата остава във Франция, формацията изнася над 40 двучасови концерта, популяризиращи българската фолклорна традиция.

Завърнала се в България, Ана-Мария се явява на конкурса на “Мистерията на българските гласове” и става част от космическия хор под диригентството на Дора Христова. След три години напуска, защото среща виртуоза Нешко Нешев и има нови идеи. Постепенно у нея се е родила мисълта за собствена формация, която нарича “Фолк династия” - фолк ясно защо, а династия - защото всички са потомствени музиканти. Изпълняват автентичен и обработен фолклор, църковни песнопения, фолк-джаз, ориенталска, балканска и ромска музика, съчетани с хореография.

След близо 10 години ползотворна работа и стотици концерти пред многохилядна публика в чужбина Ана-Мария се отдава на самостоятелна кариера. През всичките тези години близките ѝ - синът, сестра ѝ, племенникът ѝ - живеят във Франция. Бившият ѝ съпруг, французин, има втори брак и дете, а Ана-Мария твърди, че е приятелка с новата съпруга и всички живеят като едно голямо семейство.

Интересна подробност от биографията на Ана-Мария е, че тя е единствената балканска певица, която е избрана да озвучи с гласа си дългометражен игрален филм, продукция на Нова Зеландия, който е представен на Филмовия фестивал в Кан през 2019 г. Там тя изпълнява една от любимите си песни - “Я кажи ми, облаче ле бяло”.

Кой ще представи страната на „Евровизия“

Тази вечер е първият кръг на националната селекция

Крисия беше участник в детската “Евровизия”, а сега ще е гост-звезда в първото шоу от националната селекция.

Петнадесет изпълнители са включени в националната селекция за “Евровизия 2026”. Определянето на българския участник ще стане на три етапа. Първият е тази вечер от 21 ч. по БНТ1. Всички артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот - на професионално жури и на телевизионната аудитория през специалната платформа на БНТ eurovision2026.bg.

Във втория етап - на 31 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ1 - ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. Той също ще бъде определен чрез комбиниран вот. В третата, финална фаза - през февруари 2026 г. - победителят ще изпълни на живо по БНТ1 три песни, написани специално за конкурса “Евровизия 2026”. Тази, която ще представя България във Виена, ще бъде определена по същия начин.