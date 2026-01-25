Чужденци попадат в български екшън

Японка, италианка, германец и ирландец опознават страната в поредица от приключения

И четиримата живеят у нас и говорят езика ни

Ново предаване ще заеме лежерното време в съботния следобед по Нова тв - “Изживей България”. Този път участниците не са наши риалити звезди, а четирима чужденци - японката Еми Аджичи, италианката Франческа Саите, германецът Бернхард Вегнер и ирландецът Стивън Джаксън. Те ще опознават страната ни чрез срещи с хората от различни краища, ще опитват вкусове, ще се запознават с традиции, истории, архитектура, археология, занаяти. Не като пасивни туристи, водени от екскурзовод, а като участници в истински български екшън. Макар че целта на предаването е именно да се покажат възможностите на културния туризъм у нас. Затова и проектът се реализира с подкрепата на Министерството на туризма.

Водещи на “Изживей България” са актьорите Радина Думанян и Стефан Вълдобрев. Първият епизод ще бъде излъчен тази събота от 16 ч., а дестинацията е Хисаря и районът около нея. Четиримата участници са свързани с нашата страна, живеят тук, някои от много години, и говорят чудесно български език. Японката Еми дори е родена тук. Двамата мъже са женени за българки, една от които - съпругата на Бернхард, дори го е отвела да живеят в родното є село Крупник близо до Симитли.

Римлянката Франческа признава, че като градско момиче е била загубила връзка с природата, но се е възхитила от българските планини и е харесала нашата кухня. Опитала е дори неща, които никога по-рано не би направила - като например агнешка чорба от дреболии с много чесън и люто.

“Обожавам да живея в България. Тук съм от 13 години и когато се прибирам от някъде, си казвам “прибрах се у дома”, споделя италианката в предаването “На кафе”. Франческа разказва, че силно е заинтригувана от обичая “Пеперуда”, който се прави по време на суша и чрез него малки, невинни деца молят Бог за дъжд.

Стивън и Бернхард са се адаптирали към живота у нас с помощта на съпругите си.

Ирландецът Стивън пък признава, че е обикалял много из нашата страна, тъй като тъща му е работила като гид. Впечатлен е от мандрите, в които работят млади хора, които са се върнали на село, за да живеят близо до природата. Харесва българската кухня, която за него е смес от европейска, балканска и турска кулинарна традиция. Той твърди, че българите и ирландците сме близки по темперамент, особено на маса, когато има ракия и уиски.

“В Япония всички знаят за България, защото я свързват с киселото мляко. Аз опитах млека от различни животни и изненадващо много ми харесаха”, казва японката Еми. Тя е силно впечатлена от приказните Белоградчишки скали, където усетила свободна енергия. В Югозападна България пробвали ястие в гювеч, което я вдъхновило сама да си изработи такъв съд. Тя се занимава с керамика и калиграфия, свири на арфа, а от малка обожава да язди коне.

Германецът Бернхард също е впечатлен от Белоградчишките скали, но и от обичаите в с. Крупник, известно с кукерския си фестивал. Дори вкъщи са купили костюми за цялото семейство. Храната също му допада, защото в Германия и Австрия се ядат много картофи и яхнията от тях прилича на българската. Единственото, което не понася, е шкембе чорба.