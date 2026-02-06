Красотата съсипва живота на Бела Хадид

Бела Хадид прави своя актьорски дебют в сериала “Красавицата”, който изследва съвременната култура на красотата чрез “боди хорър” и сатира - от манията по физическото съвършенство до “тихото насилие”, насърчавано от екстремните уелнес тенденции.

“Красавицата” изобразява свят, засегнат от мистериозно състояние, което носи на хората изключително физическо съвършенство, но на опустошителна цена. В този свят красотата вече не е просто естетическа ценност, а валута, символ на статус и мания, която диктува поведението.

Хадид играе Руби, световен модел в разцвета на славата си. Историята започва на модно ревю в Париж, където внимателно изграденият публичен имидж на Руби се разпада пред очите на публиката. Това, което в началото изглежда като поредния рутинен момент на модния подиум, бързо се превръща в хаос, докато героинята се бори с физически дискомфорт, пронизителни погледи и нарастващо чувство за загуба на контрол.