Актьорът Кийфър Съдърланд беше арестуван в Лос Анджелис след предполагаем бой

Американският актьор Кийфър Съдърланд, който изигра главната роля в сериала "24", беше арестуван след предполагаем бой с шофьор на холивудска компания за споделено пътуване, съобщи Variety, позовавайки се на полицейското управление на Лос Анджелис.

Около 12:15 ч. местно време (00:15 ч. българско време) полицията в Лос Анджелис е получила сигнал за нападение срещу таксиметров шофьор в района на булевард "Сънсет" и авеню "Феърфакс". Служителите на реда са заключили, че заподозреният, идентифициран като Съдърланд, е влязъл в кола под наем, заплашил е шофьора и го е нападнал. Жертвата не е получила наранявания, изискващи спешна медицинска помощ.

Съдърланд беше арестуван по раздел 422 от Наказателния кодекс на Калифорния ("заплаха, която може да доведе до тежка телесна повреда или смърт"). Към момента той е освободен под гаранция от 50 000 долара.

Предварителната дата на съдебното заседание е насрочена за 2 февруари.

Съдърланд е известен и с ролите си във филми като "Stand by Me", "Phone Booth", "Flatliners", "Taking Lives" и други. През 2002 г. е удостоен със "Златен глобус" за ролята си в сериала "24".