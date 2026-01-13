Хулио Иглесиас е обвинен в сексуален тормоз от две бивши служители

Мениджърът на певеца е отхвърлил твърденията като "глупости"

Двe бивши служителuи, които са работили в карибските резиденции на Хулио Иглесиас през 2021 г., са обвинили испанския певец в сексуално посегателство, според ексклузивно разследване, проведено съвместно от elDiario.es и Univision Noticias, съобщава агенция ANSA.

Двете медии са събрали свидетелства от жени, които описват работна среда, характеризираща се с "контрол, тормоз и терор". Многократни сексуални посегателства в обстановка на "контрол" и "унижение" в така наречените "къщи на ужаса" – резиденциите на певеца в Пунта Кана, Доминиканската република, Лифорд Кей - на Бахамите, и близо до Марбея в Испания - в Коста дел Сол.

Обвиненията са направени от бивша домашна помощница на звездата и още една жена, негов бивш физиотерапевт.

Първата, идентифицирана с псевдонима си Ребека и която е била на 22 години, когато е претърпяла насилието, разказва в напоително интервю, че е била подложена на постоянен и силен натиск да има връзка с Иглесиас, тогава на 77 години, и е била принуждавана да участва в сексуални действия. "Той ме използваше почти всяка нощ", каза тя, до степен да се чувства като "робот" или "роб" без сила да се съпротивлява. Тя заяви, че е напуснала работата си със симптоми на тревожност и депресия, които са изисквали психологическо лечение.

Втората жалбоподателка, под псевдонима Лаура, е работила като личен физиотерапевт на Иглесиас и е била част от група служителки, известни като "млади дами". Те са се радвали на по-добри условия в домакинската работа, но все пак са били подложени на строга вътрешна дисциплина в дома, където работниците са описвали работни дни до 16 часа. Лаура съобщава за нежелани целувки, опипване и сексуален контакт без съгласие, които са се случвали както на плажа, така и край басейна във вилата на певицата в Пунта Кана.

Според elDiario.es и Univision Noticias двете показания са счетени за съвместими и подкрепени от документални доказателства, включително снимки, съобщения в WhatsApp и медицински доклади.

В продължение на трите години на разследването журналисти са се свързали с общо 15 бивши служители, чиито описания се доближават до напрегната атмосфера, малтретиране и изолация на жените служители. Жените са получили правни съвети от международна организация за човешки права.

Медиите многократно са се опитвали да се свържат с Хулио Иглесиас – който оттогава се е оттеглил от сцената, както и с неговия адвокат за отговор, но не са получили отговор. Мениджърът на певеца е отхвърлил твърденията като "глупости".