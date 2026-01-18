Участници в „Черешката на тортата“ търсят гадже на Михаела

Вече не се карат, задават си интимни въпроси

Кючек, багер и врачка влизат в битка за плакета на шеф Манчев

Нова насока придоби кулинарното риалити “Черешката на тортата” през втората си седмица. Участниците вече не се карат като махленки, а си задават интимни въпроси - кой има или няма гадже, защо, търси ли си половинка. Така на прицел попадна първо Мути Мутиев в края на предходната седмица, станал известен с непоносимостта си към странното създание Цеци от “Биг Брадър”. Чикагото директно попита религиозния Мути дали си търси мъж, с което вцепени компанията. Той отрече, но каза доста двусмислено, че не му е проблем какъв е човекът.

Следващата, подложена на интимен разпит, бе Михаела Василева, останала с прозвището Овцата от “Биг Брадър”. Да припомним, че 35-годишната инфлуенсърка има себе си за мъжко момиче, което може да се справи с всичко само. Работила е като управител на ресторант и на казино, сервитьорка, барманка, чистила е къщи в Англия и е карала такси в Лондон. Може да нацепи дърва и да смени гума. Но, оказа се, не може да готви и не обича да го прави. Михаела покани гостите си в ресторант, защото няма собствен дом, а в приготвянето на вечерята є помогна неин познат - готвач, с когото в един момент се скара и той напусна кухнята.

Устатата Михаела излезе доброволно от “Биг Брадър”, разбрала, че много често е била провокирана от другите участници. От шоуто се принудиха да върнат скандалджийката малко преди финала, за да спасят падащия си рейтинг. Атрактивната мома заяви, че за нея нещата са черно или бяло, никога сиво, и винаги става нейното. В същия момент призна, че личният є живот е катастрофа. На два пъти емигрирала в Обединеното кралство заради мъж. Първия път - когато навършила 18. Живяла няколко години с приятеля си, но го напуснала. Втория път, когато карала такси в Лондон, също заминала там заради гадже. “Аз обичам мъжете, обожавам ги, но мъжете ги е страх от мен”, казва Михаела.

В момента тя е сама и това даде повод на участниците в “Черешката” да организират “любовен кастинг”, за да є намерят гадже. Най-активна като сватовница се изяви Теодора Янева-Беба, участничка в един от предишните сезони на “Биг Брадър”, която стана известна с това, че се замеси в любовен триъгълник в къщата. Тя обяви на евентуалните кандидати, че трябва да платят такса от 400 лв. и да спазват специални условия, а критериите на самата Михаела към мъжете са да са високи, да държат на думата си и да нямат комплекси. За тези, които се престрашат да се явят на кастинг, брадърката каза, че се надява да са по-луди и от нея. Ако срещнела такъв, рязко щяла да се смири, а Беба коментира, че слабохарактерните мъже си търсят слаби жени, а силните - дами с характер.

Тук се намеси и шампионът по гребане Георги Стойчев - Жоро Шопа от “Игри на волята”, който изрази съмнение, че ако Михаела си намери по-голям скандалджия от нея, няма как да се разберат, защото нито тя ще мълчи, нито той. Изненадата, подготвена от спортиста, беше малък багер, който всички се изредиха да управляват през половината от вечерта, така че не им остана време да ровят в душевните си рани.

Затова пък на вечерята, приготвена от Беба, разговорът отново се завъртя около мъжете. Михаела побърза да я попита в прав текст за нейното любовно положение и стана ясно, че то не върви добре, защото партньорът є е със седем години по-малък. Тук всички се обединиха около мнението, че Беба си е взела по-млад мъж, за да го тренира по неин вкус, а тя не отрече и сподели, че мъжът бил като кучето - както си го научиш. Изненадата, подготвена от бургазлийката, бе дуетно изпълнение с неин партньор, което прерасна в чист кючек.

Докато всички се забавляваха на дансинга, бившата златна гимнастичка Мая Пауновска, участничка в “Островът на 100-те гривни” и “Трейтърс: Игра на предатели”, ги гледаше в потрес. Тя приготви изискана вечеря в японски стил и всички се съсредоточиха върху обясненията за храната, вместо да я питат за семейното є положение. А то е: разведена с две деца. Неин партньор повече от две години беше синът на Илиян Михов-Баровеца, известен с артистичното си име Сенто. Според някои твърдения именно доста по-младият от гимнастичката Станислав Михов е станал причина за раздялата със съпруга є. В края на миналата година Мая призна, че пътищата им със Сенто са се разминали и вече не са заедно. Тя призна пред участниците в “Черешката”, че е имала много трудности в живота си, а нейната изненада беше истинска гадателка, която гледа на компанията на карти Таро.