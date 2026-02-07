Ричард Гиър ще се снима в сериал

Ричард Гиър се присъедини към актьорския състав на сериала “Off Weeks”, разработван за Apple TV+. Освен него участват още Бен Стилър и Джесика Частейн. Сюжетът проследява професора по литература Гъс Адлър (Стилър), чийто живот се разпада след развод.

През седмиците, в които има попечителство над децата, той се опитва да запази контрол над ежедневието си, докато в “почивните си седмици” започва опасна любовна афера с мистериозната Стела Уест,( Частейн). Появата є води до сблъсък между семейните му задължения и личните му амбиции, с потенциално трагични последици.

Подробностите за героя, който Ричард Гиър ще изиграе, засега се пазят в тайна. Това е вторият голям телевизионен ангажимент на актьора в стрийминг платформи през последните години, след шпионския трилър “Агенцията: Централното разузнаване”.