Видео показа Вики Бекъм като лоша свекърва

Семейното напрежение около фамилия Бекъм достигна нов връх, след като най-големият син на бившата спайска Виктория и легендарния футболист Дейвид Бекъм - Бруклин, публикува емоционално изявление в Instagram.

В него той обвинява родителите си, че години наред са манипулирали медиите и са подкопавали отношенията му със съпругата му Никола Пелц.

Бруклин твърди, че конфликтът не е резултат от едно недоразумение, а от дългогодишно поведение, което поставя имиджа на „Brand Beckham“ над семейството.

По думите му опитите за намеса са стигнали дори до сватбата му през 2022 г., когато първият му танц бил „отнет“ от майка му Виктория, а годеницата му Никола била оставена на заден план. Той споделя и за коментари от близки, че съпругата му „не е част от семейството“, а самите му родители държали повече на имиджа си в социалните мрежи, отколкото на реалните отношения в семейството.

През последните месеци дистанцията между младото семейство и родителите му станала още по-осезаема — блокирани профили, пропуснати семейни събития и неуспешни опити за лични срещи. Бруклин твърди, че дори когато е пътувал до Лондон, за да говори с баща си, срещата е била разрешена само при условие Никола да не присъства.

Сред най-тежките му обвинения е, че преди сватбата родителите му са настоявали да се откаже от правата върху фамилното си име, което според него е било свързано с финансова сделка.

Днес Бруклин заявява, че дистанцията му е донесла спокойствие и че двамата с Никола искат живот далеч от публичния натиск и семейните конфликти. Дали това е финалът на драмата или само следващият ѝ епизод — остава да се види, но зад блясъка на фамилията очевидно се крият дълбоки рани.

Междувременно веднага след емоционалната изповед на Брулкин в социалните мрежи се завъртя клип, който показва Вики Бекъм в не особено добра светлина като майка и свекърва.