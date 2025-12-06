Асен Блатечки е гол на сцената

Затвърждава образа си на секссимвол

Актьорът се е кротнал до половинката си Елеонора

Асен Блатечки не е само “лошото момче” на българското кино, макар че тъкмо големият екран и телевизионните сериали го правят известен. Той има запомнящи се роли и на театралната сцена, а напоследък шокира публиката, появявайки се без дрехи - и то не в една, а в две постановки, с което затвърди образа си на секссимвол.

“Двама чисто голи мъже” от Себастиен Тиери имаше премиера в края на октомври в театър “Сълза и смях”. Освен в една от главните роли, Асен Блатечки е и режисьор на спектакъла. Интересът към френската комедия, номинирана за наградата “Молиер” през 2015 г., беше провокиран още с плаката, на който Блатечки и младият му колега Борислав Вълов позират дибидюс.

Скандалният плакат на спектакъла “Двама чисто голи мъже”

Разказано накратко, авторитетен адвокат и верен съпруг (Блатечки) се събужда в леглото със свой по-млад колега (Вълов). Никой от двамата не може да обясни какво и защо се е случило. Интригата се заплита, когато съпругата на адвоката открива двамата голи мъже в хола си. Юристът започва да измисля оправдания, за да спаси брака си. Следват забавни диалози и шеги на границата на благоприличието, а лекият водевил прераства в комедия на абсурда, в която се включват още Светлана Бонин и Гергана Спиридонова.

Месец след премиерата на френската комедия 54-годишният Блатечки отново се снима гол - този път само до кръста. Фотосесията е с още трима разсъблечени негови колеги и е част от рекламната кампания на пиесата “Причини да бъдеш щастлив” на американския драматург Нийл Лабют, чиято премиера е през януари във Варна. На снимките Блатечки е прегърнал колежката си Камелия Хатиб, в същата поза са Лили Сучева и Стефан Иванов. Между четиримата приятели от малък американски град има сложни взаимоотношения и стари връзки, които могат да се възобновят.

В центъра на сюжета е двойка, която се е разделила, но още не е потушила чувствата си. Когато бившите партньори се срещат отново, те се сблъскват с всички онези неизречени истини, дребни наранявания и големи надежди, които продължават да ги държат заедно - или ги тласкат един срещу друг. Паралелно с това, най-добрите им приятели се оказват вплетени в собствена мрежа от желания, ревност и несигурност. С много хумор, остър и честен диалог, разголване на човешките слабости пиесата задава ключови въпроси: колко сме готови да простим, какво е истинска близост, може ли човек да бъде щастлив, когато не познава себе си?

По повод новата гола проява на Блатечки колегата му Борислав Вълов се пошегува в социалните мрежи: “Веднъж гол, цял живот гол”.

Асен Блатечки всъщност не е комедиен актьор. Току що го гледахме в приключилия втори сезон на българската криминална драма “Клетката”, където изпълнява ролята на Димитър Пелев - психолог по образование, инспектор социални дейности и възпитателна работа в женския затвор, където се развива по-голямата част от действието. По характер героят му е добър и благороден, съхранил е своите ценности, затова е единственият служител, на когото затворниците имат доверие зад решетките.

“Стъклен дом”, “Ягодова луна”, Есента на демона”, “Фамилията” са други ленти, в които Блатечки изпълнява характерни роли на мъжкар и секссимвол. Затова и нежната половина от публиката следи личния му живот с особен интерес. Актьорът има голяма дъщеря Катерина от първата си съпруга Катерина Горанова и 11-годишен син Борил от актрисата и манекенка Диляна Попова. Катерина вече е завършила архитектура в Лондон и е поела по собствен път. Борил учи в Музикалното училище в София.

Скандалът с напускането на семейството, а след това и бурната раздяла с темпераментната Диляна Попова вече отшумя. Жената на актьора преглътна изневярата му и дори се случваше да се грижи за малкия Борил, когато майка му е заета, но почти семейната идилия приключи. Сега в живота на Блатечки има друга жена - финансистката Елеонора Янакиева, която също като него има две деца. Двойката живее заедно от две години в апартамента на актьора в центъра на София, а децата им се разбират много добре.

Самият актьор признава, че най-после е намерил пълно спокойствие с Елеонора: “Както казва моят приятел Калин Врачански - “кликнахме си”. Абсолютно си паснахме във всичко. Имаме еднакъв вкус за музика, за храна, за забавление, за филми. Имаме и еднакво чувство за хумор. И двамата обичаме да се шегуваме... Трябваха ми 50 години, за да открия правилния човек за мен”.

На 54 години лошото момче вече се е кротнало - не търси битки и нови завоевания на любовния фронт, а иска спокойствие, дом и човек до него, който да го разбира и да не го задушава с любовта си.