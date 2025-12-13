Тино направи дует с Михаела Маринова

Двамата плакали, докато писали песента „Ако можех“

След успешните си дуети с Дара Екимова, Михаела Филева, Мила Роберт, Графа и Надежда Александрова - Ника, любимецът на родната Gen Z публика, 29-годишният Тино (Кирил Ханджиев), записа нов дует - с Михаела Маринова. Премиерата му беше на 20 ноември едновременно в YouTube каналите на двамата изпълнители, във всички дигитални платформи, както и в родния радио и телевизионен ефир.

“Ако можех” е написана по време на последното издание на творческия лагер Sofia Songwriting Camp 2025, който се състоя в началото на октомври. “Михаела ми се довери, а аз на нея и съм благодарен, защото сега се радваме и плачем на една от най-любимите ни песни”, написа Тино в своя инстаграм.

Gen Z идолът е участник в “Гласът на България”, където стигна до финала в отбора на Камелия и се класира втори. Зрителите го помнят и от един от сезоните на “Сървайвър”, а напоследък - от стратегическото риалити “Трейтърс: Игра на предатели”.