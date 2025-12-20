Звезди кичат къщи за Коледа

Бекъмови залагат на лампички, Линдзи Лоън показва дубайски шик

Кайли Дженър спретна секси фотосесия до елхата

За много знаменитости коледната украса е още един повод да напомнят за себе си в социалните мрежи. Така можем да разгледаме как изглеждат домовете им отвътре и отвън, кой обича пищна декорация и кой залага на елегантността.

Първа Коледа посрещат като семейство Селена Гомес и Бени Бланко, които се ожениха в края на септември. Те пуснаха снимки как заедно украсяват елхата, но покрай нея показаха и как е грейнало имението им за 35 млн. долара в Бевърли Хилс, което си купиха през 2024 г.

Дженифър Лопес всяка година посреща Рождество с децата, затова акцент в украсата є е огромен червен чорап над камината, в който слага подаръците. Тя слага и голям гирлянд, на който са закачени играчки.

Линдзи Лоън в момента живее с мъжа и сина си в Дубай и компенсира липсата на сняг с огромна елха, накичена толкова, че вероятно няма място за нито една играчка повече. От върха се спуска и голяма кадифена панделка за разкош.

Любовта към лукса е в кръвта на Ким Кардашиян. Тази година коледната є украса се състои от гирлянди и изкуствен сняг върху неизвестен брой дръвчета - само в един показан от нея коридор те са повече от 10. За да създаде празнична атмосфера, преди няколко години тя беше наела професионален пианист, който всяка сутрин на закуска я посрещаше с жива рождественска музика.

"Бодлива мода"

Най-търсени са гигантските, зелени, 3D елхи

Изложението Christmas World във Франкфурт всяка година задава световните тенденции при избора и украсата на елха.

Белите и сребърните дръвчета отстъпват на второ място

При коледните дръвчета и тяхната украса също има мода. Тя се диктува от три световни изложения: във Франкфурт, Милано и Атланта. Преди години шик бяха белите, сребърните и заскрежените елхи, имаше и сини, розови, висящи от тавана с върха надолу, но тази година вкусовете се върнаха към традицията.

Най-търсени са зелените и тъмнозелените елхи с гъсти клонки и триизмерни иглички, които най-много се доближават до естествените дръвчета. Това показва проучване на база директни продажби, направено в 12 държави от Централна и Югоизточна Европа, до които достига продукцията на единствената фабрика за елхи на Балканите - тази в гр. Раковски.

Същото проучване показва, че най-голямо търсене на гигантски елхи сред всичките 12 държави има в България. Тези елхи достигат 15 метра, а с украсата тежат над 1,5 тона. Най-високата подобна елха у нас е в София (15 м, на площад “Александър Невски”), следвана от тази в Пловдив (13,5 м). Най-голямата българска елха е в Унгария (17,5 м), а най-нестандартната - чисто черен гигант в Сърбия. “Търсенето на гигантски елхи расте с по 30% всяка година. В България увеличението е най-голямо”, коментира Йонко Земярски от фабриката в Раковски.

В момента най-голямо търсене има за т. нар. 3D елха. Тя е с реалистична форма, гъсти клонки и триизмерни иглички. Втората най-предпочитана елха е “жилкова” в зелено или в зелено с бели връхчета. Клоните є са обърнати леко надолу, сякаш са натежали от сняг. Засилен е интересът към компактни елхи - за тесни пространства като коридори или по-малки стаи.

Българинът вече отделя толкова средства за покупка на декоративно коледно дръвче, колкото и останалите европейци - средно 200 лева. Най-важният критерий за избор в 12-те проучвани държави е елхата да изглежда максимално близо до естествената. На второ място по важност е височината, а на трето - цената. Най-често поръчваната елха е между 1,80 и 2,20 м.

Украса за ядене

Гевречета, сушени плодове и бонбони висят по клонките

Модерни са кафяви оттенъци или направо шоколад

Всяка година коледната елха се превръща в притегателна точка, символ на вълшебство и магнит за спомени за цялото семейство. Украсата є зависи от вкуса и възможностите на домакините, но има някои трендове, които показват оригиналност и изтънчен вкус.

Леден дъжд - минималистичен, направо аскетичен изглед с бели, сребърни или прозрачни висулки. Никакви шарени топки и гирлянди - само тънка жица с бели лампички, блещукащи с топла или студена светлина. Дръвчето сякаш е заледено.

Топло кадифе - противоположен на “ледения” тренд, даващ усещане за топлина, разкош и близост. Кадифени топки, панделки и играчки, за предпочитане в цвят бордо. Съчетават се добре с гирлянди в златисто или медено или лампички като златен дъжд.

Ядлива - създава неповторимо усещане за домашен уют. Цветовете са топли и земни - кафяво във всичките му оттенъци, бежово, теракотено и златно. Mocha Mousse (мока мус) беше обявен за цвят на 2025 г. от американския институт Pantone. Световните дизайнери и декоратори го обвързват със способността на шоколада, какаото и кафето да създават комфорт. “Шоколадово кафявото” е хит и защото се съчетава отлично в коледната украса с кремаво бяло, златисто, масленозелено, с цвета на пчелния мед и на морския пясък. За елхата използвайте сушени кайсии и портокалови кръгчета, позлатени орехи, кравайчета, пръчки канела, бонбони, шоколадови фигурки, восъчни свещи вместо лампички. Предимството е, че част от украсата може да бъде изядена след празниците.