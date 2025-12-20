Звезди кичат къщи за Коледа

Кайли Дженър показва повече себе си, отколкото елхата.

Бекъмови залагат на лампички, Линдзи Лоън показва дубайски шик

Кайли Дженър спретна секси фотосесия до елхата

За много знаменитости коледната украса е още един повод да напомнят за себе си в социалните мрежи. Така можем да разгледаме как изглеждат домовете им отвътре и отвън, кой обича пищна декорация и кой залага на елегантността.

Първа Коледа посрещат като семейство Селена Гомес и Бени Бланко, които се ожениха в края на септември. Те пуснаха снимки как заедно украсяват елхата, но покрай нея показаха и как е грейнало имението им за 35 млн. долара в Бевърли Хилс, което си купиха през 2024 г.

Дженифър Лопес всяка година посреща Рождество с децата, затова акцент в украсата є е огромен червен чорап над камината, в който слага подаръците. Тя слага и голям гирлянд, на който са закачени играчки.
Линдзи Лоън в момента живее с мъжа и сина си в Дубай и компенсира липсата на сняг с огромна елха, накичена толкова, че вероятно няма място за нито една играчка повече. От върха се спуска и голяма кадифена панделка за разкош.

Любовта към лукса е в кръвта на Ким Кардашиян. Тази година коледната є украса се състои от гирлянди и изкуствен сняг върху неизвестен брой дръвчета - само в един показан от нея коридор те са повече от 10. За да създаде празнична атмосфера, преди няколко години тя беше наела професионален пианист, който всяка сутрин на закуска я посрещаше с жива рождественска музика.

Кайли Дженър спретна секси фотосесия до коледната си елха, Клои Кардашиян сглоби няколко къщички от меденки, които едва ли ще си позволи да изяде, а Виктория Бекъм избра жива елха, която украси с няколко гирлянда и блестящи в златно лампички.

"Бодлива мода"

Най-търсени са гигантските, зелени, 3D елхи

Изложението Christmas World във Франкфурт всяка година задава световните тенденции при избора и украсата на елха.

Белите и сребърните дръвчета отстъпват на второ място

При коледните дръвчета и тяхната украса също има мода. Тя се диктува от три световни изложения: във Франкфурт, Милано и Атланта. Преди години шик бяха белите, сребърните и заскрежените елхи, имаше и сини, розови, висящи от тавана с върха надолу, но тази година вкусовете се върнаха към традицията.
Най-търсени са зелените и тъмнозелените елхи с гъсти клонки и триизмерни иглички, които най-много се доближават до естествените дръвчета. Това показва проучване на база директни продажби, направено в 12 държави от Централна и Югоизточна Европа, до които достига продукцията на единствената фабрика за елхи на Балканите - тази в гр. Раковски.

Същото проучване показва, че най-голямо търсене на гигантски елхи сред всичките 12 държави има в България. Тези елхи достигат 15 метра, а с украсата тежат над 1,5 тона. Най-високата подобна елха у нас е в София (15 м, на площад “Александър Невски”), следвана от тази в Пловдив (13,5 м). Най-голямата българска елха е в Унгария (17,5 м), а най-нестандартната - чисто черен гигант в Сърбия. “Търсенето на гигантски елхи расте с по 30% всяка година. В България увеличението е най-голямо”, коментира Йонко Земярски от фабриката в Раковски.
В момента най-голямо търсене има за т. нар. 3D елха. Тя е с реалистична форма, гъсти клонки и триизмерни иглички. Втората най-предпочитана елха е “жилкова” в зелено или в зелено с бели връхчета. Клоните є са обърнати леко надолу, сякаш са натежали от сняг. Засилен е интересът към компактни елхи - за тесни пространства като коридори или по-малки стаи.

Българинът вече отделя толкова средства за покупка на декоративно коледно дръвче, колкото и останалите европейци - средно 200 лева. Най-важният критерий за избор в 12-те проучвани държави е елхата да изглежда максимално близо до естествената. На второ място по важност е височината, а на трето - цената. Най-често поръчваната елха е между 1,80 и 2,20 м.

Украса за ядене

Гевречета, сушени плодове и бонбони висят по клонките

Модерни са кафяви оттенъци или направо шоколад

Всяка година коледната елха се превръща в притегателна точка, символ на вълшебство и магнит за спомени за цялото семейство. Украсата є зависи от вкуса и възможностите на домакините, но има някои трендове, които показват оригиналност и изтънчен вкус.

Леден дъжд - минималистичен, направо аскетичен изглед с бели, сребърни или прозрачни висулки. Никакви шарени топки и гирлянди - само тънка жица с бели лампички, блещукащи с топла или студена светлина. Дръвчето сякаш е заледено.

Топло кадифе - противоположен на “ледения” тренд, даващ усещане за топлина, разкош и близост. Кадифени топки, панделки и играчки, за предпочитане в цвят бордо. Съчетават се добре с гирлянди в златисто или медено или лампички като златен дъжд.

Ядлива - създава неповторимо усещане за домашен уют. Цветовете са топли и земни - кафяво във всичките му оттенъци, бежово, теракотено и златно. Mocha Mousse (мока мус) беше обявен за цвят на 2025 г. от американския институт Pantone. Световните дизайнери и декоратори го обвързват със способността на шоколада, какаото и кафето да създават комфорт. “Шоколадово кафявото” е хит и защото се съчетава отлично в коледната украса с кремаво бяло, златисто, масленозелено, с цвета на пчелния мед и на морския пясък. За елхата използвайте сушени кайсии и портокалови кръгчета, позлатени орехи, кравайчета, пръчки канела, бонбони, шоколадови фигурки, восъчни свещи вместо лампички. Предимството е, че част от украсата може да бъде изядена след празниците.

