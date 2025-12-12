Дали в новия филм на Спилбърг участват истински извънземни

Спилбърг е избран да представи следващата фаза на разкритията

Теоретиците на конспирацията смятат, че на режисьора е предоставен „безпрецедентен достъп“ до класифицирани файлове – и може би до истинско НЛО. Малко след излизането на „Извънземният“ през 1982 г., Роналд Рейгън е домакин на специална прожекция на филма в Белия дом. Стивън Спилбърг, режисьорът на филма, по-късно си спомня, че докато започват надписите, президентът се изправя и казва:

„В тази стая има редица хора, които знаят, че всичко на екрана е абсолютно вярно.“

Репликата на Рейгън, произнесена от бившия актьор с сериозно лице, предизвиква смях.

„Цялата стая се смя, защото той я представи като шега“, казва Спилбърг през 2011 г. „Но той не се усмихваше, докато я казваше.“

Истории като тази донякъде обясняват защо Спилбърг не само е приветстван като велик режисьор, но и е обект на крайни конспиративни теории, че е имал достъп до официални досиета за НЛО или е вграждал скрити истини в другите си извънземни продукции (а именно „Близки срещи от третия вид“ и „Война на световете“) по молба на американското правителство. Според този разказ, популярен в определени кътчета на интернет, Спилбърг е мошеник, който е използвал филмите си, за да наложи реклама, така че да сме обусловени да мислим благосклонно за всеки извънземен живот, който може да съществува, пише The Telegraph.

Всичко това може донякъде да обясни някои от по-оживените реакции към билбордове, появили се в Ню Йорк и Лос Анджелис, загатващи за новия, таен, все още официално неозаглавен филм на Спилбърг за НЛО. „Всичко ще бъде разкрито“ ни е обещано, наложено върху изображение на силует на птица и обърнато надолу човешко око. Според съобщенията, трейлър на филма – с участието на Емили Блънт, Колин Фърт, Джош О'Конър и Колман Доминго – ще бъде пуснат преди прожекциите на новата част на „Аватар“, когато излезе следващата седмица.

Носители на шапки от алуминиево фолио реагираха с характерното си спокойствие и проницателност на новината, че Спилбърг се завръща към научнофантастичните си корени с новата си продукция, снимките на която приключиха през лятото. Твърди се, че е имал няколко работни заглавия, включително „The Dish“ и „Non-View“, но сега се съобщава, че се казва „Disclosure“.

Крис Рамзи, магьосник от Монреал, който има YouTube канал, посветен на теории за НЛО, заяви:

„Спилбърг е избран да представи следващата фаза на разкритията. Не изтичане на информация в традиционния смисъл, а внимателно конструирано голямо разкритие.“ Но Рамзи не спря дотук. „Ами ако“, попита той, на Спилбърг е предоставен „безпрецедентен достъп“ до кадри от НЛО – или, още по-добре, до истинско НЛО“. С други думи, използвал ли е Спилбърг истински извънземни или извънземна технология за новия си филм?

Теорията гласи следното: Спилбърг е избран да представи следващата фаза на разкритията. Не изтичане на информация в традиционния смисъл, а внимателно конструирано голямо разкритие.

„Представете си, че гледате началните надписи и виждате тези думи: „Този ​​филм представя истинско НЛО.“ Той моментално се превръща в най-касовия филм на всички времена и американците получават възможност да сервират разкрития, докато ние ядем пуканки с масло“, добави Рамзи.

A conspiracy theory that’s so crazy it just might be brilliant!



The theory goes like this: Spielberg has been chosen to deliver the next phase of disclosure. Not a leak in the traditional sense, but a carefully constructed big reveal.



What if Spielberg has been granted… pic.twitter.com/Athel2opi6 — Chris Ramsay (@chrisramsay52) February 9, 2025

Но дори това изглежда твърде просто за Рамзи, който след това твърди, че това може да е двоен блъф от страна на Човека, за да отклони хората, които се доближават до истината, като залее резултатите от Google за истински извънземни с връзки към истории за филма. „По-вероятно е това да е друг начин да се контролира разказът... Успех в търсенето на „Разкрития за НЛО“, след като този филм излезе по кината...“

Фактът, че новият проект на Спилбърг е заснет в Ню Джърси,

мястото на някои очевидно необясними въздушни явления в края на миналата година, също е събудил интереса на ловците на НЛО.

Тази секретност, разбира се, може би е просто стратегия за изграждане на усещане за свръхреклама около филм, чийто режисьор, въпреки че е смятан за един от най-великите режисьори на всички времена, не е имал боксофис успех от 2018 г. насам.

Режисьорът винаги е отричал да има някакви тайни знания за извънземен живот, но това не е спряло да се задават въпроси.