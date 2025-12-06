Ан Хатауей не може да понесе тежестта на славата

Холивудската актриса играе поп дива в екзистенциална криза

СТУДИО A24 пусна първия трейлър за “Майка Мария” - музикална драма с участието на Ан Хатауей и Микаела Коел. Новият филм на Дейвид Лоуъри, режисьор на “Призрачна история “ и “Зеленият рицар”, разказва историята на поп звезда, която вече не може да понесе тежестта на собствената си слава.

В музикалната трилър драма “Mother Mary” ще видим Хатауей като поп дива, внезапно решила да прекъсне турнето си заради екзистенциална криза, през която преминава. За да се справи, тя решава да потърси подкрепа от своята стара приятелка и моден дизайнер Сам (Коен), която да є помогне да създадат рокля за предстоящите є концерти. Междувременно обаче двете изграждат специална и необикновена връзка помежду си.

От краткия трейлър става ясно, че “Майка Мария” клони към интимна, интроспективна история за сътворението, загубата на контрол и опита да намериш собствения си глас в свят, който непрекъснато иска повече. Двете актриси изграждат връзка, която обхваща творческо партньорство и лична уязвимост, а атмосферата на филма носи емоционалната дълбочина, характерна за филмите на Дейвид Лоуъри.

Това произведение има и силна музикална идентичност благодарение на оригиналните песни, написани от Джак Антоноф, Чарли XCX и FKA Twigs. Като се имат предвид авторите, стоящи зад музикалната част на проекта, може да се очаква смесица от поп естетика, експериментиране и емоционален заряд.

Пред Vogue през юли Ан Хатуей разкри причината да є се наложи да импровизира музикалните сцени, както и защо е трябвало да пренебрегне подхода си към изпълнението и да възприеме нов такъв, спрямо материала на филма.

“Това, което ме порази веднага, докато четях сценария, е, че не можеш да “изиграеш” ролята на Майка Мария. Ако получех ролята, трябваше да се превърна в материал, с който Дейвид Лоуъри може да твори... Трябваше да се примиря с това да бъда начинаещ. Смирението, което това носи, да се появяваш всеки ден, знаейки, че няма да те бива. И трябва да е добре. Не си “лош”. Ти си просто начинаещ. За да стигна до този начин на мислене, трябваше да се откажа от някои неща, които бяха трудни за премахване. Беше добре дошло. Но беше трудно, трансформационните преживявания могат да бъдат трудни”, разказа актрисата.

Филмът “Майка Мария” ще бъде пуснат в кината по целия свят през април 2026 г.