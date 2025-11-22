Престижна награда за Сара Джесика Паркър

Сара Джесика Паркър отново ще бъде почетена за приноса си към телевизията. Актрисата и продуцент ще получи престижната награда “Карол Бърнет” на церемонията по връчване на наградите “Златен глобус”.

“Нейното пионерско влияние върху телевизията и отдадеността є в разказването на истории на сцена и екран оставиха незаличим отпечатък върху популярната култура. За нас е чест да отбележим изключителния є принос към развлеченията и изкуствата”, каза президентът на “Златен глобус” Хелън Хоун. Паркър ще бъде почетена по време на специалното предаване “Златна вечер” на CBS, което ще се излъчи на 8 януари 2026 г.

Сара Джесика е печелила общо 6 награди “Златен глобус”, първата през 2000 г. за най-добра актриса в телевизионен сериал, комедия или мюзикъл за ролята си на Кари Брадшоу в сериала “Сексът и градът”. По-късно тя печели в категорията още пет пъти, като завършва през 2004 г.