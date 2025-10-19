Почина басистът на Limp Bizkit Сам Ривърс

Сам Ривърс, басист и съосновател на американската ню метъл банда Limp Bizkit, е починал на 48-годишна възраст, предаде Би Би Си.

Групата сподели тъжната новина в пост в социалните мрежи, определяйки Ривърс не само като "просто нашия басист", а като "душата в звука".

"От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам внесе светлина и ритъм, които никога няма да бъдат заменени", пишат членовете на групата.

Сам Ривърс се запознава с бъдещия фронтмен на Limp Bizkit Фред Дърст през 90-те години на миналия век, докато работи в ресторант за бързо хранене в мол в Джаксънвил, Флорида. Те сформират първата си група, но тя е неуспешна. След разпадането си намират нови музиканти и така се ражда Limp Bizkit. През 2015 г. Ривърс временно напуска групата, но се завръща през 2018 г. поради чернодробно заболяване: той е претърпял трансплантация на органи.

„Споделихме толкова много моменти – диви, тихи, красиви – и всеки един беше специален, защото Сам беше там. Той беше човек, който се случва веднъж в живота, и духът му ще живее – във всеки ритъм, на всяка сцена, във всеки спомен“, добавят от групата.

Причината за смъртта на музиканта не се уточнява.