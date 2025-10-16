bTV се раздели с Венета Райкова

bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, съобщиха изненадващо от медията.

"Журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“. Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията", обявиха от там.

"Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство", се казва в официално съобщение на телевизията.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси.

"Труд news" припомня, че в началото на октомври продуцентът на "Преди обед" Георги Тошев заяви публично, че няма общо с темите и гостите, които Райкова кани в предаването.

Известният продуцент, дългогодишен журналист и автор на редица документални филми изрази критика за начина, по който тя води блока.

"Искрено се надявам, че bTV ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България. Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот” (според Закона)", написа на 2 октомври Тошев във Фейсбук.

Изказването на продуцента дойде само ден, след като в ефира на телевизията прозвуча кючек, а Райкова извика на висок глас "Това е парчето, професорееее!", обръщайки се към проф. Йонко Мермерски. Сцената с щракането на пръсти бързо плъзна и като видео в социалните мрежи, а редица зрители изразиха възмущението си от подобна проява рано сутрин в национален ефир.

Няколко дни по-късно Тошев напусна телевизията след повече от 20 години работа в медията.