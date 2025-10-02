Продуцентът Георги Тошев: Нямам общо с темите и гостите, които Венета Райкова избира в bTV

Известният продуцент, дългогодишен журналист и автор на редица документални филми Георги Тошев обяви, че няма нищо общо с темите и гостите на предаването "Преди обед" по bTV от началото на новия сезон, в който водещ е Венета Райкова.

"Искрено се надявам, че bTV ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България. Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот” (според Закона)", написа Тошев във Фейсбук.

Изказването на продуцента идва ден, след като в ефира на телевизията прозвуча кючек, а Райкова извика на висок глас "Това е парчето, професорееее!", обръщайки се към проф. Йонко Мермерски.

Сцената с щракането на пръсти бързо плъзна и като видео в социалните мрежи, а редица зрители изразиха възмущението си от подобна проява рано сутрин в национален ефир.

Ето и цялото изявление на Тошев:

"Скъпи приятели, искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона!

Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!

Искрено се надявам, че телевизията ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.

Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот” (според Закона).

В живота има светлина и сянка.

Избирам светлината!".