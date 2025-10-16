Георги Тошев коментира изгонването на Венета Райкова от bTV

"Животът подрежда". С тази мисъл на актрисата Цветана Манева продуцентът Георги Тошев лаконично коментира премахването на Венета Райкова от ефира на bTV.

Именно появата ѝ стана причина той да вземе решение да напусне телевизията след повече от 20 години работа в нея. Тошев не скри, че изпитва огорчение от начина ѝ на водене, темите и гостите, които кани в "Преди обед". Журналистът призова медията да преосмисли назначаването на Райкова, а няколко дни след това депозира молбата си напускане.

По-рано днес, 16 октомври, стана ясно, че Райкова приключва с работата си в bTV. Засега не е ясно кой ще я замести в сутрешното предаване.

"Журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“. Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията", обявиха от bTV Media grup. Самата Райкова все още не е коментирала темата.