„Аз съм твоята божествена съпруга“: Охраната на Киану Рийвс повали фенка на земята (ВИДЕО)

Фенка на Киану Рийвс беше повалена на земята от охраната му, след като се опита да се добере до колата на актьора в Ню Йорк. 61-годишният актьор, известен с ролята си в „Джон Уик“, в момента участва в бродуейската постановка на „Очаквайки Годо“ заедно с Алекс Уинтър, с режисьор Джейми Лойд.

След представлението холивудската звезда беше забелязана да напуска театъра и се срещна с група фенове, събрали се пред входа.

Киану учтиво махаше на феновете, докато охраната го придружаваше към автомобила му. Веднага след като вратата на колата се затвори, фенка се опита да премине покрай охраната.

„Киану, аз съм твоята божествена съпруга! Киану!“ се чува как крещи тя.

Охраната я отмести от колата, но тя опита да отвори вратата на превозното средство, докато то се отдалечаваше, което принуди охраната насилствено да я премести и да я повали на земята.

След като колата потегли, жената се отдалечи, но се обърна и показа неприличен жест към охраната, крещейки към актьора:

„Не ги оставяйте да ме наранят!“