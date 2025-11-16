Галена направи невиждано шоу

Певицата отпразнува 20 години на сцената заедно с 15 хиляди фенове

“Учебник по професионализъм” нарече концерта приятелят й Азис

Грандиозно шоу спретна попфолк певицата Галена пред 15 хиляди зрители в зала “Арена София” на 8 ноември. С него тя отпразнува 20 години на сцената и с малко закъснение - 40 години от рождението си. За Euphoria 2025 ще има още много да се говори, защото не отстъпваше по нищо на концертите, изнасяни от най-големите световни звезди. Над 40 танцьори, невиждана сценография, костюми, светлинни ефекти, фойерверки, огньове, балони, конфети - всичко бе изпипано до най-дребния детайл от Рафи Бохосян, на когото бе поверена режисурата. Това е първият самостоятелен спектакъл на попфолк изпълнител в най-голямата зала в България, което си е истински риск и изпитание, което Галена премина успешно. Шоуто ще бъде показано по бТВ в новогодишната нощ, така че феновете на певицата ще могат да му се насладят в домашна обстановка или приятелска компания.

“Това, на което ставахме свидетели снощи, беше нереално. Все още не мога да възприема всички емоции, цялото шоу и адреналин, които изпитахме и видяхме. Повече от 3 часа...

Въпреки удареното око и счупен зъб Алекс излезе на сцената и пя с майка си.

Галена не просто надмина себе си, Галена вдигна ниво, което силно ме съмнява някой скоро да успее да надмине”, гласи един от възторжените постове в социалните мрежи.

Много колеги на Галена уважиха нейния спектакъл и се качиха на сцената за съвместни изпълнения. Един от специалните гости бе отдавнашният й приятел Азис, който след това написа силни думи в социалните мрежи: “Ти промени музикалната сцена в България ЗАВИНАГИ! Какво щастие е точно ТИ да си най-добрата ми приятелка и да съм до теб във всеки един момент от работата по този велик концерт! Да те виждам без грим, да те прегръщам по анцуг, да се храним от една чиния и да споделяме страховете си един пред друг, знаейки, че никога друг няма да научи за тях! Снощи ти направи революция, каквато дори аз не съм се осмелявал да направя. “Еуфория” остава за поколенията като учебник по професионализъм. Твоят концерт разплака хиляди, дори нас. Да, ние плачехме скрити зад гримьорните си от щастие. Щастие, което искаме да ни се случи! Но ти вече ни се случи! Теб вече те има! Обожавам те!”

Звездата на попфолка Преслава показа, че с Галена вече не са скарани. Двете певици изпяха за първи път заедно песента “За награда”, а феновете си отдъхнаха, че дори да е имало нещо между двете, те вече са заровили томахавките. По този повод Галена написа в социалните мрежи: “Една песен, чакана с години. Някога се разделихме с мълчание. Днес отново се събираме с музика. Заради спомените и приятелството, заради любовта, която не престана да ни свързва. Заради онези неизказани неща, които през всичките тези години се опитваха да ни проправят път една към друга. Заради доброто старо време, благодарение на което днес една протегната ръка среща друга. Заради смелостта да признаем грешките си и да си простим в името на всичко преживяно заедно. Заради нас. Заради вас. Обичам те, Преслава!”

Фики Стораро, ДесиСлава и Цветелина Янева бяха също сред звездните гост-изпълнители, които пяха с Галена, а 58-годишната Малина направо открадна шоуто с танците, в които се развихри наравно с балетистите. Фактът, че познаваше всяка стъпка от хореографията, говори, че се е подготвяла старателно и е репетирала с Галена.

Възторжен пост пусна и Наталия Кобилкина. “Боже, колко се възхищавам на тази жена - тя е просто великолепна! - написа сексоложката. - Толкова силна, женствена и вдъхновяваща. Виждам мисията й - да бъде пример, че когато вярваш в себе си, всичко е възможно. Бях приятно шокирана как тази красива фина жена успя да направи това грандиозно шоу на световно ниво! Вярвам, че не е имало нещо толкова грандиозно до момента в нашата държава.”

Един инцидент опъна нервите на Галена точно преди концерта. Синът й Александър, на 8 години, който също пя заедно с нея, падна на сцената по време на репетиция и се удари лошо. Резултатът бе подуто око и счупен преден зъб. Въпреки това двамата изпяха заедно “Хавана Тропикана”, а след концерта момчето лично съобщи в своя инстаграм профил: “Малко ми е затворено окото, но зъбът ми е на място”.