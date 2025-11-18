Карбовски написа още една песен за Лили Иванова

Журналистът и поет Мартин Карбовски написа още една песен за неповторимата Лили Иванова. Песента бе изпята за първи път пред публика тази събота, 15 ноември, в любимия ѝ град - Пловдив.

"Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето", запя примата в препълнената зала "С.И.Л.А" в града под тепетата.

В дискографията си Лили Иванова има поне още четири песни, писани от Карбовски за нея: "Как така", "Този свят е жена", "Два белега", "Ако спра да обичам".

Почти през цялото време почитателите на Иванова бяха на крака в аплаузи. На концерта присъстваха вицепремиерът Атанас Зафиров, бившият председател на парламента доц. Наталия Киселова, председателят на групата столичните съветници на ГЕРБ-СДС Антон Хекимян, кметът на Пловдив, както и депутати.

Заедно с изпълнителката на сцената бяха музикантите на Grand LI Orchestra - Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов – Чери (китара), Христо Мухалков (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни, перкусии), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китара, цигулка), който е и музикален продуцент на певицата.