Победител в „Игри на волята“ стана ерген

Победителят от предпоследния сезон на „Игри на волята“ – Мартин, официално е сложил край на връзката си с дългогодишната си половинка Елена. Новината стана видима за феновете му в социалните мрежи, след като от профила му в Instagram бяха изтрити всички общи снимки – знак, който рядко изневерява на истината.

Двамата бяха заедно от години, далеч преди участието му в предаването и последвалата му популярност. След триумфа си Мартин спечели 100 000 лева. Само няколко седмици след финала двамата отпразнуваха успеха си с романтична ваканция в Тунис.

До момента Мартин не е коментирал публично причините за раздялата, а хора от обкръжението му избягват конкретни детайли. Ясно е само едно – връзката е приключила, а победителят от „Игри на волята“ отново е сам.

Феновете му вече се питат дали това е просто нов етап в живота му или началото на нова любовна история.