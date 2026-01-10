Съпругата на Брус Уилис ще дари мозъка му

Тежко болният актьор бавно гасне, но не разбира

Предстои битка за наследството му от 250 млн. долара

Трудно решение е взела съпругата на тежко болния Брус Уилис. Ема Хеминг възнамерява след смъртта му да дари неговия мозък за изследователски цели. В последно време тя написа книга, проследяваща всяка стъпка в грижите за съпруга й заради прогресиращата му болест. Освен това се е заела да помага на хора, грижещи се за близки със същото заболяване – фронтотемпорална деменция – да научат повече за болестта и да разберат по-добре нуждите на болния, който постепенно губи не само говора си, но и своята личност.

Според Ема Хеминг изследването на мозъка на актьора може да има важно научно значение за изучаването на болестта, на нейните механизми и генетичните мутации, които водят до нея. Така 70-годишният Брус Уилис ще може отново да помага на изпадналите в беда – този път болни като него самия. След три години на трудности и емоционални сривове, откакто беше поставена диагнозата, семейството на актьора вече няма надежда, че състоянието му може някога да се подобри и все повече разговаря за неизбежната му смърт.

Кинозвездата живее в отделна къща от миналото лято.

Брус Уилис първоначално забравяше реплики от ролите си и имаше проблеми с комуникацията, изглеждайки студен и дистанциран, след това започна да говори трудно, заради което се отказа от киното. За последно героят от „Умирай трудно“ се снима в сериала „Deep Water“ през 2023 г. Първоначално му бе поставена диагнозата афазия – състояние, получавано често след инсулт, при което човек разбира какво му се говори и иска да каже нещо, но не може. С времето обаче болестта прогресира и актьорът започна да не разпознава близките си хора, включително майка си. Тогава му бе поставена диагнозата фронтотемпорална деменция – необратимо невродегенеративно заболяване. Той е в сравнително добро физическо здраве, макар вече трудно да се придвижва сам, но мозъкът му го изоставя.

Холивудската легенда се разхожда с болногледач на най-новите си снимки от ноември 2025 г.

В този труден и тъжен момент до него е цялото му голямо семейство – съпругата Ема Хеминг, с която са женени от 16 години, двете им дъщери Мейбъл, на 13 г., и Евелин, на 11, бившата му съпруга Деми Мур и трите им по-големи момичета Румър, Скаут и Талула, съответно на 37, 34 и 31 г. Макар да не ги разпознава, Брус Уилис усещал любовта им и се радвал на присъствието им, сподели една от дъщерите му. Бившата и настоящата съпруга на актьора са в добри отношения, поне засега. Те дори живяха заедно по време на ковид пандемията, заедно с петте момичета. Дъщерите прекараха с баща си и коледните празници. По този повод Ема Хеминг каза: „Весело е, но всичко е малко по-различно. Брус обича Коледа и всички ние сме благодарни, че имаме възможност да я празнуваме с него. Просто всичко изглежда по нов начин, но някак си успяхме да се адаптираме“.

От лятото на 2025 г. Брус Уилис живее в отделна къща заедно с болногледачите си и е под 24-часово наблюдение от медицински екип. Домът е едноетажен и изолиран, което е удобство за него, защото се случва често да се губи. Отделянето му от семейството е било трудно решение, но съпругата му обясни в интервю за ABC News, че е направила тази стъпка заради неговата безопасност. Освен това е искала дъщерите им, които и без това скърбят за неизбежното влошаване на състоянието му, да живеят нормално и да могат да общуват с приятелите си, което тя е ограничавала през последните три години.

Актьорът е заобиколен от голямо семейство.

„Знаех, че Брус ще иска това за дъщерите ни преди всичко. Той щеше да иска те да живеят в дом, който е по-подходящ за техните нужди от неговите собствени“, сподели Ема Хеминг. Тя разказа как отначало се е грижила сама за него ден и нощ и е изпитвала съмнения дали го прави правилно, докато в един момент разбрала, че трябва да потърси професионална помощ. Тъкмо това казва в книгата си „Неочаквано пътуване“ на хората, които се грижат за болни с фронтотемпорална деменция. Книгата излезе през септември 2025 г.

„Родена от скръб, оформена от любов и водена от по-висша цел, това беше книгата, от която се нуждаех, когато Брус беше диагностициран за първи път и аз бях вледенена от страх и несигурност“, казва Ема и допълва, че й се иска хората да бъдат по-широко информирани за заболяването, така че болните и близките им да получат помощ на по-ранен етап и евентуално да бъдат включени в клинични изследвания, които един ден може да доведат до откриването на лечение.

Медицинските грижи за Брус Уилис струват десетки хиляди долари всеки месец. Съпругата му Ема Хеминг е тази, която ръководи финансите на актьора, които възлизат на около 250 млн. долара. Да не забравяме, че той има близо 130 филмови роли, за много от които е получавал солидни хонорари. Тази, която го издига на върха, е на детектив Джон Макклейн в поредицата „Умирай трудно“. Ще го помним и с “Криминале”, “Петият елемент”, “Армагедон”, “Шесто чувство”, “Град на греха”, “Looper: Убиец във времето” и много други. Близки на голямата звезда обаче предвиждат, че след смъртта й е възможно да възникнат спорове във фамилията - между настоящата му съпруга и големите му дъщери от Деми Мур. Още сега, след като Ема е получила правото да управлява милионите на актьора, вече се чувствало напрежение между близките му.

Една легенда си отива, живеейки в свой собствен, щастлив свят. Грижата и болката остават за семейството.