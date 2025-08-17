Ким Катрал ликува след края на „И просто така“

Актрисата Ким Катрал (68) публикува мистериозно съобщение в Instagram, което веднага предизвика лавина от коментари. Мнозина смятат, че това е нейната реакция на внезапното решение за спирането на сериала „И просто така“, продължение на култовия „Сексът и градът“, след третия му сезон.

Катрал публикува снимка на залез над водата, заедно с кратко описание: „Краят на една дълга седмица“. Въпреки че тя не каза директно нищо относно финала на поредицата, коментарите на нейните последователи говорят сами за себе си. „Ким, имаме нужда от цял нов сериал само за теб. Истинските фенове знаят“, е написал един от последователите ѝ.

Катрал е най-известна с ролята си на Саманта Джоунс в оригиналния проект „Сексът и градът“, но не участва в новата поредица, с изключение на кратка епизодична поява във втория сезон. Напускането ѝ е резултат от дългогодишна публична вражда със звездата Сара Джесика Паркър.

Това може да е началото на нов конфликт, тъй като е ясно, че Ким сега ликува от закриването на сериала, докато колегите ѝ проливат сълзи.