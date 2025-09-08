Красавецът и гаджето му Сара бяха най-аплодирани на кинофестивала в Италия

Турската звезда обяви във Венеция, че снима нов филм

Очакваният с нетърпение от многобройните му привърженици сериал “Сандокан” стартира през декември

“Ще се превъплътя в ролята на несретен сваляч и ще ви накарам да се спукате от смях!” - тази закана отправи във Венеция към милионите си почитатели по цял свят от двата пола Джан Яман. Известният турски актьор бе специален гост на 82-то издание на “Международната филмовата изложба”, както фашисткият водач на Италия Бенито Мусолини нарича фестивала при прощъпулника му през трийсетте години на миналия век.

И в компанията на неговото поредно италианско гадже Сара Блум, през изминалите дни Джан бе най-аплодираният и най-търсеният за интервюта актьор на филмовия фест, засенчвайки редица холивудски звезди от ранга на Джулия Робъртс, Кейт Бланшет, Джордж Клуни, Адам Сандлер, Дуейн Джонсън и др.. В разговор с репортер на в. “Република” Джан Яман уточни, че лентата за несретника в любовта ще бъде снимана в Испания и затова сега той усилено учел езика на Мигел де Сервантес.

В компанията на неговото поредно италианско гадже Сара Блум, през изминалите дни Джан бе най-аплодираният и най-търсеният за интервюта актьор.

В същото време турският актьор обяви, че очакваният с нетърпение от многобройните му привърженици сериал “Сандокан” с него в ролята на прочутия пират-благородник от южните морета ще стартира през декември по първи канал на италианската държавна телевизия РАИ.

В главната роля на “Тигъра на южните морета” по историческия приключенски роман “Сандокан”.

А доколкото до “първенците” на десетдневния филмов маратон във венецианската лагуна, то голямата награда “Златен лъв” бе присъдена на американския режисьор Джим Джармуш за неговата “интимна комедия” за семейството и старостта - “Баща, майка, сестра, брат”. “Сребърният лъв” пък прегърна тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания за “Гласът на Хинд Раджаб” - разтърсващ филм по истински случай за убийството на петгодишно палестинско момиче по време на продължаващата израелска офанзива в Ивицата Газа.

Китайката Син Жилей спечели наградата за най-добра женска роля за изявата си във филма “Слънцето изгрява за всички нас”, където 39-годишната актриса пресъздава образа на жена, опитваща се да се помири с бившия си любовник, излежал присъда за престъпление, което тя е извършила. Купата “Волпи” за най-добра мъжка роля гушна може би най-обичаният в момента италиански актьор Тони Сервило, който изигра във филма “Помилването” държавен глава в края на блестящата си политическа кариера, колебаещ се пред дилемата дали да подпише или не доживотната присъда на двама осъдени убийци.