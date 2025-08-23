Мрачните тайни на Чарли Шийн излизат наяве

Netflix снима филм за „лошото момче“ на Холивуд

Актьорът Чарли Шийн, който е трезвен от почти осем години, реши най-накрая да се изправи срещу бурното си минало, свързано с наркотиците, преди 60-ия си рожден ден. Той ще го направи чрез нова книга и откровен документален филм. Двусерийният проект на Netflix „известен още като Чарли Шийн“, режисиран от Андрю Ренци, излиза на 10 септември, а актьорът обещава да говори открито за всяка глава от живота си.

„Когато носиш много срам, той те задушава. Аз самият запалих фитила и животът ми се превърна във всичко, което не трябваше да бъде“, призна актьорът в трейлър, който излезе наскоро.

Той каза още, че в документалната поредица ще разкрие неща, които е обещал да сподели само с терапевта си. Особено емоционален момент настъпва, когато говори за разочарованието, което е причинил на известния си баща, актьора Мартин Шийн. „Не мога да си представя да съм на негово място. Наистина нараних хората, които обичам“, казва той през сълзи.

В сериала участва и 20-годишната му дъщеря Лола Шийн, консервативна християнка, която казва: „Не можеш да имаш истинска връзка с някой, който се бори със зависимост.“

Един от най-шокиращите моменти идва от бившия дилър на Шийн, Марко, който потвърждава, че историите на актьора за пушенето на огромни количества крек са абсолютно верни.

През 2011 г. самопровъзгласилият се за „черен облак на таблоидите“ Чарли Шийн губи доходоносната си работа в ситкома „Двама мъже и половина“, където печели по 1,8 милиона долара на епизод, след като се озовава в рехабилитационен център за трети път само за година.

Документалният филм включва множество известни личности от живота на Шийн: бившите му съпруги Дениз Ричардс и Брук Милър, колегите Джон Крайър и Крис Тъкър, брат му Рамон Естевес и дори скандалната холивудска мадам Хайди Флайс, която го нарича „плачеща путка“ пред камерите и си спомня, че той е свидетелствал срещу нея, което е довело до това тя да бъде изпратена в затвора. Ще чуем и показанията на продуцента Чък Лори, с когото Шийн често влиза в конфликт по време на снимките на сериала „Двама мъже и половина“.

Сред интервюираните обаче не са баща му Мартин Шийн, най-големият му брат Емилио Естевес или отчуждената му 21-годишна дъщеря Сами Шийн. В трейлъра също така не се споменава за диагнозата му ХИВ от 2012 г., нито обвиненията в сексуално посегателство срещу покойния актьор Кори Хайм, които Шийн преди това отрече.

Документалният филм „известен още като Чарли Шийн“ обещава да покаже не само сензационни събития, но и човек, успял да се издигне от собствените си падения, в търсене на истината и ново начало.