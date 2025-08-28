Палавото котенце Амала мърка нови песни

Пети студиен албум за американката

Екзотичната изпълнителка Doja Cat официално обяви премиерната дата на дългоочаквания си пети студиен албум Vie. Колекцията излиза на 26 септември 2025 г., а преди дни се състоя и премиерата на първия сингъл “Jealous Type” - фънк и диско-поп парче с отчетливо ретро звучене, вдъхновено от 70-те и 80-те години. То разглежда темите за любов, ревност и лични граници - представени с характерния за Doja Cat хумор и ирония. Зад произведението стоят самата Doja Cat заедно с Ari David Starace, Jack Antonoff и Y2K.

С новата песен идва и още една голяма новина - Doja Cat обяви първото си турне в Нова Зеландия, Австралия и Азия. “Ma Vie World Tour” стартира на 18 ноември в Окланд и ще премине през Пърт, Мелбърн, Сидни, Манила, Токио и други градове, преди да завърши на 21 декември в Kaohsiung Arena в Тайван. Това е първата є обиколка в този регион и обещава да бъде едно от най-очакваните музикални събития на годината. Поне за нейните многобройни фенове. В Инстаграм певицата има на 25 милиона последователи. Предстои да бъдат обявени допълнителни дати.

Doja Cat, чието истинско име е Амала Дламини, е сред най-иновативните и провокативни изпълнители на съвременната сцена. Известна с хитовете си “Say So”, “Kiss Me More” и “Paint The Town Red”, тя съчетава в творчеството си поп, хип-хоп и R&B, като винаги изненадва със смели визии и нестандартен артистичен подход. Само за няколко години тя се превърна в един от най-разпознаваемите артисти в световната музика.