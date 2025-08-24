Лейди Гага преподава в Академия „Невърмор“

Новият сезон на сериала „Уензди“ най-накрая пристигна в Netflix, носейки мрачна атмосфера, необичаен хумор и още по-сложни сюжети. Популярната тийнейджърка от семейство Адамс, изиграна от Джена Ортега, отново се сблъсква с тайните на Академия „Невърмор“, но и със собствените си вътрешни демони.

Докато първият сезон е заснет в Румъния, вторият е преместен в Ирландия, което допълнително засилва мрачната и мистична атмосфера. Локации като стари замъци и готически училища придават на сериала още по-изразена визуална идентичност.

Създателите обявиха, че вторият сезон ще се фокусира повече върху взаимоотношенията между женските персонажи, особено върху приятелството между Уензди и Инид, но също така и върху сложните отношения на главната героиня с майка ѝ Мортиша.

Феновете с нетърпение очакват появата на Лейди Гага. Тъй като нейната героиня не беше показан в първата част на втори сезон, сигурно е, че тя ще се появи във втората част, която е на 3 септември. Певицата ще превъплъти образа на професор в Академия Nevermore. Очаква се Гага да издаде песен, наречена „Dead Dance“ за сериала, като видеото за нея ще бъде продуцирано от Тим Бъртън, който е и един от продуцентите на поредицата. За по-малко от 24 часа от началото на излъчването си, „Уензди“ зае първо място в класацията на Netflix.