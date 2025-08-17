Каан Урганджиоглу - красивият злодей в турското кино

Актьорът често е критикуван за страховития си външен вид

Каан Урганджиоглу е роден на 8 май 1981 г. в Измир. Баща му е успешен бизнесмен, а самият той мечтае да стане икономист. Майка му и баба му се опитват да му внушат любов към изкуството, но без особен успех. „Когато бях на седем години мама ми даде дълъг текст и аз трябваше да го запомня, за да го рецитирам. Излязох на сцената и започнах, но видях майка ми, която също беше запомнила текста и се опитваше да ми помага. В този момент всичко се обърка... Спрях да рецитирам и казах в микрофона: „Мамо, млъкни!“ Всички в залата се засмяха“, разказва Каан.

След като завършва гимназия в Измир, семейство Урганджиоглу се мести в Америка. През 2000 г. Каан се завръща в Турция и постъпва в университета Мармара, но скоро взема академичен отпуск поради финансови проблеми в семейството. Въпреки това, той все пак получава висше образование.

Опитвайки се да си намери работа на непълен работен ден по време на студентските си години, Урганджиоглу се пробва в моделния бизнес. Забелязан е от продуцента Абдула Огуз, който го кани да се снима в негов сериал. Тогава Каан осъзнава, че киното е това, на което трябва да посвети живота си и се връща в Америка, където завършва курсове в Академията за актьорско майсторство и театър Tella Adler.

През 2015 г. Урганджиоглу получава покана за снимки в телевизионния сериал „Черна любов“, където му предлагат ролята на Емир. След внимателно изучаване на сценария и дълъг размисъл, Каан се съгласява. Именно този филм му носи световна слава, превръщайки го в истинска звезда на турското кино.

Дълго време феновете на турските поредици са убедени, че в реалния живот актьорът е също толкова жесток и опасен човек, колкото и неговият герой. „Да, имам такова качество като студенина, но се опитвам да не го демонстрирам. Още от детството в нас могат да бъдат заключени някои чувства: за вина, за безполезност. Всички го имаме, а след това върху тези чувства се наслагват някои ежедневни проблеми в зряла възраст“, казва той за себе си. Хейтерите на актьора редовно пишат, че с неговия злодейски външен вид му отиват само отрицателни роли, но Каан доказва на практика, че това не е така.

През лятото на 2023 г. турският актьор сключва брак с Бурджу Денизер, а през декември тя му ражда син Ардъч. Във всички интервюта Каан подчертава, че именно от Бурджу научава какво е истинско щастие. Турската звезда прекарва цялото си свободно време със своето семейство (по-малкият му брат Джан също е актьор). Каан редовно ходи на фитнес, храни се правилно, обича риболова и се усамотява сред природата. Съкровената му мечта е да стане достоен пример за сина си.