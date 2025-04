Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев пристигна във Вашингтон за разговори със Стив Уиткоф

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев пристигна във Вашингтон за среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, съобщават от The Washington Post.

Източник, запознат със срещата, съобщи в нощта на 3 април московско време, че преговорите „продължават“. Не е ясно дали преговорите са приключили до момента на публикуване на тази статия.

Сутринта на 3 април Кирил Дмитриев публикува изявление в социалната мрежа X, обяснявайки защо е важен диалогът между Русия и Съединените щати.

"Каквато и да е вашата политика, диалогът между Съединените щати и Русия е от значение. Става дума за изграждането на по-безопасен и по-проспериращ свят за всички", написа Дмитриев.

Към публикацията си той добави снимка на самолет, който лети през Атлантическия океан до Вашингтон.

Whatever your politics—dialogue between the US and Russia matters. It’s about building a more secure, more prosperous world for everyone.#Russia #USA #USRussia pic.twitter.com/idrz88IeoI