Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

13.30 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг Евроспорт 1

14.00 „Анталияспор“ - „Бешикташ“ МАХ Спорт 4

14.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2

18.00 „Ботев“ (Вр) - „Берое“ Диема спорт

18.00 „Ал Уехда“ - „Ал Насър“ МАХ Спорт 4

21.30 „Брайтън“ - „Борнемут“ Диема спорт 3

21.30 „Кристъл Палас“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2

21.45 „Арминия“ - „Вердер“ Нова спорт

21.45 Волейбол, „Милано“ - „Халкбанк“ МАХ Спорт 1

22.00 „Интер“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3

22.15 „Челси“ - „Саутхемптън“ Диема спорт

22.30 „Барселона“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4

02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

02.00 НХЛ, „Бостън“ - „Торонто“ МАХ Спорт 2

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