Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
13.30 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг Евроспорт 1
14.00 „Анталияспор“ - „Бешикташ“ МАХ Спорт 4
14.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
18.00 „Ботев“ (Вр) - „Берое“ Диема спорт
18.00 „Ал Уехда“ - „Ал Насър“ МАХ Спорт 4
21.30 „Брайтън“ - „Борнемут“ Диема спорт 3
21.30 „Кристъл Палас“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2
21.45 „Арминия“ - „Вердер“ Нова спорт
21.45 Волейбол, „Милано“ - „Халкбанк“ МАХ Спорт 1
22.00 „Интер“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
22.15 „Челси“ - „Саутхемптън“ Диема спорт
22.30 „Барселона“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, „Бостън“ - „Торонто“ МАХ Спорт 2
Подкаст с Виктор Блъсков: Неизбрани чужденци диктуват на български медии - Соня Момчилова