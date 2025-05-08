Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

16.35 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, жени Евроспорт 1

17.30 „Беласица“ - „Монтана“ Диема спорт

19.15 Баскетбол, полуфинал от първенството МАХ Спорт 2

20.00 „Дунав“ - “Добруджа“ Диема спорт

21.00 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

21.30 Баскетбол, „Лейма“ - „Барселона“ Нова спорт

22.00 „Бодо Глимт“ - „Тотнъм“ МАХ Спорт 3

22.00 „Фиорентина“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

22.00 „Юргорден“ - „Челси“ Ринг

22.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Атлетик“ Би Ти Ви Екшън

22.00 Плейоф в Чемпиъншип Диема спорт 2

02.00 НХЛ, мач от пелйофите МАХ Спорт 2

03.30 „Барселона“ (Гуаякил) - „Ривър Плейт“ МАХ Спорт 4

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