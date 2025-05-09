Спорт по телевизията

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

14.00 Колоездене: Обиколка на Италия, първи етап, мъже Евроспорт 1

15.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

17.45 „Арда“ - „Лудогорец“ Диема спорт

19.15 Баскетбол, полуфинал от първенството МАХ Спорт 2

19.30 „Нюрнберг“ - „Кьолн“ Диема спорт 3

19.30 „Пройсен Мюнстер“ - „Херта“ Нова спорт

20.15 ЦСКА - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

21.00 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

21.30 „Волфсбург“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 3

21.45 „Милан“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3

22.00 „Лас Палмас“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4

22.00 Плейоф в Чемпиъншип Диема спорт 2

02.00 НХЛ, мач от пелйофите МАХ Спорт 2