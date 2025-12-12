Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

11.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сент Мориц, спускане, жени Евроспорт 1

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.45 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, мъже Евроспорт 1

13.45 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1

15.00 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1

17.30 Черно море – Арда Диема спорт

18.00 Баскетбол, Дубай – Байерн МАХ Спорт 1

19.30 Гройтер Фюрт – Херта Диема спорт 2

19.30 Динамо – Айнтрахт (Брауншвайг) Нова спорт

20.45 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1

21.30 Унион – Лайпциг Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Партизан – Цървена звезда МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, Барселона – Олимпиакос МАХ Спорт 2

21.45 Лече – Пиза МАХ Спорт 3

21.45 Анже – Нант Диема спорт

22.00 Реал Сосиедад – Жирона МАХ Спорт 4

04.00 НХЛ, Юта – Сиатъл МАХ Спорт 2

