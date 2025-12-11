Спорт по телевизията

Автор: Труд
12.00 Ийстърн – Нам Дим Нова спорт

12.00 Гамба – Рачабури Диема спорт 3

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.15 Тай По – Конг Ан Диема спорт 3

14.15 Кая – Поханг Нова спорт

14.35 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

14.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1

15.00 Волейбол, Замалек – Орландо МАХ Спорт 2

17.30 Левски – Витоша Диема спорт

18.30 Волейбол, Конелиано – Прая МАХ Спорт 1

19.45 Лудогорец – ПАОК Би Ти Ви Екшън

19.45 Динамо (Загреб) – Бетис МАХ Спорт 3

19.45 Фиорентина – Динамо (Киев) МАХ Спорт 4

19.45 Утрехт – Нотингам Ринг

20.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Волейбол, Тренто – Любляна МАХ Спорт 2

22.00 Селтик – Рома МАХ Спорт 3

22.00 Селта – Болоня МАХ Спорт 4

22.00 Базел – Астън Вила Би Ти Ви Екшъв

22.00 Шелбърн – Кристъл Палас Ринг

22.00 Баскетбол, Реал – Баскония МАХ Спорт 1

