Спорт по телевизията

Автор: Труд
12.00 Сеул – Мелбърн Сити Нова спорт

12.00 Санфрече – Шанхай Шенхуа Диема спорт 3

14.15 Персиб – Банкок Диема спорт 3

14.15 Салангор – Лайън Сити Нова спорт

14.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1

15.00 Волейбол, Прая – Орландо МАХ Спорт 1

18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Клуж-Напока МАХ Спорт 3

18.30 Волейбол, Жетису – Алианца Лима МАХ Спорт 1

19.00 Варта – Жешов МАХ Спорт 4

19.45 Виляреал – Копенхаген Ринг

19.45 Карабах – Аякс Би Ти Ви Екшън

20.00 Волейбол, Левски – Фридрихсхафен МАХ Спорт 2

20.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1

22.00 Атлетик – ПСЖ Би Ти Ви Екшън

22.00 Бенфика – Наполи Ринг

22.00 Хъл – Рексъм Диема спорт 2

22.00 Волейбол, Конелиано – Замалек МАХ Спорт 1

02.30 НХЛ, Чикаго – Ню Йорк Рейнджърс МАХ Спорт 2

