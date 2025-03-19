Спорт по телевизията

12.20 Фрийстайл ски: Световен шампионат в Енгадин, ски бабуни, мъже и жени Евроспорт 1
13.15 Колоездене: Ньокере Коерсе, жени Евроспорт 2
15.00 Снукър: Шампионат на играчите, първи кръг Евроспорт 1
15.20 Колоездене: Милано - Торино, мъже Евроспорт 2
17.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спор 1
17.00 Колоездене: Ньокере Коерсе, мъже Евроспорт 2
18.00 Волейбол, „Зириаат“ - „Тренто“ МАХ Спорт 2
18.50 Ски бягане: Световна купа в Талин, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
19.00 Волейбол, „Проект“ - „Халкбанк“ МАХ Спорт 4
19.00 Силови спортове: Европейско първенство в Малага Евроспорт 2
21.00 Волейбол, „Тур“ - „Жешов“ МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Шампионат на играчите, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Волейбол, „Лубе“ - „Богданка“ МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, „Ястжембски“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 4
01.00 НХЛ, „Торонто“ - „Колорадо“ МАХ Спорт 2