Спорт по телевизията

05.00 UFC, Двалишейли срещу О'Мали МАХ Спорт 2
09.00 Плажен волейбол, турнир в Свети Влас Нова спорт
10.10 Суперкарс, трето състезание в Пърт МАХ Спорт 1
11.50 Мото 3, Гран при на Арагон МАХ Спорт 2
12.00 Тенис: Ролан Гарос, двойки, жени, финал Евроспорт 1
12.00 Мини футбол, Европейско първенство, полуфинали Диема спорт
12.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
12.15 Колоездене: Обиколка на Словения, пети етап, мъже Евроспорт 2
12.35 Порше Карера къп, състезание 2, Гран при на Нидерландия Диема спорт 2
13.15 Мото 2, Гран при на Арагон МАХ Спорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
13.30 Баскетбол, Уникаха – Барселона Диема спорт 2
14.05 Колоездене: Критериум Дофине, първи етап, мъже Евроспорт 2
14.30 Волейбол, Китай – Турция (жени) МАХ Спорт 3
15.00 Мото GP, Гран при на Арагон МАХ Спорт 2
15.30 Тенис: Ролан Гарос, мъже, финал Евроспорт 1
16.00 Германия - Франция Диема спорт 3
16.00 Рали, световен шампионат, Италия МАХ Спорт 1
16.00 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2
16.15 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
19.00 Грузия – Капо Верде Диема спорт 3
19.00 Минифутбол, Европейско първенство, мач за трето място Нова спорт
19.30 Расинг – Мирандес МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, Реал – Баскония Диема спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 Спортно катерене: Световна купа в Прага, боулдър, жени Евроспорт 1
21.00 Наскар, състезание в Мичиган МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол, България – Нидерландия (жени) МАХ Спорт 2
22.00 Португалия - Испания Диема спорт 3, БНТ 3
02.00 Портлънд – Сейнт Луис МАХ Спорт 4
03.00 НБА, Оклахома – Индиана Диема спорт 2