Стотици палестинци в Газа протестират срещу „Хамас”

Стотици палестинци протестираха в северната част на Газа с искане за прекратяване на войната и скандираха „Хамас вън“, показват публикации в социалните медии, в рядка публична проява на опозиция срещу войнстващата групировка, която предизвика последната война с нападението си срещу Израел на 7 октомври 2023 г., съобщава Reuters.

Северната част на Газа е един от най-опустошените райони на Газа. Повечето сгради в гъсто населения район са превърнати в развалини, а голяма част от населението се е премествало няколко пъти, за да избегне конфликта.

„Вън, вън, вън, Хамас да се махне“, скандираха тези, които се виждаха в един от постовете, публикувани на X, от района Бейт Лахия в Газа, във вторник. Той показваше хора, които маршируват по прашна улица между разрушени от войната сгради.

Публикациите започнаха да се разпространяват късно във вторник.

В други постове един от плакатите, държани от тълпата, гласи „Стига войни“, докато хората скандират „Не искаме война“.

Високопоставеният представител на „Хамас” Басем Наим заяви, че хората имат право да протестират срещу страданията, причинени от войната, но осъди това, което според него са „подозрителни политически програми“, използващи ситуацията.

