Израел елиминира един от последните командири на "Хамас"

Израелските отбранителни сили обявиха, че са елиминирали в град Газа Хачам Мохамед ал-Иса, един от основателите и последните висши командири на военното крило на "Хамас".

Според Тел Авив, той е и един от организаторите на атаката на 7 октомври 2023 г., при която бяха избити над 1200 израелци и чужди граждани на територията на Израел, а около 250 човека бяха взети за заложници. Доскоро ръководеше основното звено и възстановяваше терористичната структура.

